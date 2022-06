Barkhane se redéploie, sa composante Air aussi - abamako.com

News Politique Article Politique Barkhane se redéploie, sa composante Air aussi Publié le vendredi 17 juin 2022 | Ouest France

© Autre presse par DR

Des hélicoptères de la force française

La capacité Air reste "quasiment inchangée" selon l'EMA, avec 6 chasseurs au lieu de 7. Ces appareils appuient les opérations de désengagement et poursuivent les frappes contre les GAT (comme celle du début de la semaine qui a permis l'élimination d'un groupe d'une quarantaine de djihadistes).







Le coeur du dispositif reste Niamey où sont basés en autres les drones Reaper et des capacités ISR et tactiques.





Au Tchad, situation inchangée avec la présence variable des Mirage 2000 et des ravitailleurs.



Des posés occasionnels ont lieu en RCI dans le cadre de l'évacuation du matériel sortant du Mali.



A Gao, pour l'instant, restent stationnées des capacités Air, en particulier celles du Groupement tactique désert aérocombat (GTD-A). Elles y resteront "jusqu'au dernier moment" avant leur repositionnement probablement au Niger.