© aBamako.com par AS

Match amical Mali-Burkina Faso 4-0

Les aiglons du Mali ont dominé ceux du Burkina Faso 4-0 en match amical, le 26 Juin 2018 au Stade Modibo Keita. Tweet

Conformément aux nouvelles dispositions de la Confédération Africaine de Football (CAF) ; dispositions selon lesquelles l’accès à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans, doit passer par des tournois qualificatifs par zone, les Aiglons du Mali vont évoluer dans la zone A de l’UFOA.



Cette zone qui comporte huit autres pays à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone, se retrouvera en septembre en Mauritanie pour un tournoi qui désignera les deux heureux élus de la phase finale de la CAN. Les deux premiers donc de ces neuf vont disputer avec les qualifiés des autres zones de la CAF, la phase finale de la CAN U20 qui se jouera au Caire en Egypte du 18 février au 12 mars 2023. Il est à signaler que les 4 demi-finalistes de cette compétition seront les sélections juniors africaines qui participeront à la Coupe du monde de la catégorie. Ce sera en Indonésie dans la même année 2023.



ANDROUICHA