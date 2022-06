Gestion de la Transition au Burkina : le président Issoufou Mahamadou, le Médiateur de la CEDEAO est arrivé à Ouagadougou - abamako.com

Gestion de la Transition au Burkina : le président Issoufou Mahamadou, le Médiateur de la CEDEAO est arrivé à Ouagadougou Publié le vendredi 17 juin 2022

L’ancien Président du Niger, Mahamadou Issoufou, nommé Médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le Burkina Faso est arrivé ce vendredi 17 juin 2022 en fin de matinée à Ouagadougou pour des séances de travail avec les nouvelles autorités. Il a été accueilli à l’Aéroport international de Ouagadougou par le ministre en charge des Affaires étrangères, Mme Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba.



Au cours de son séjour, le facilitateur de l’espace communautaire va s’entretenir en tête-à-tête avec le Président du Faso, le Lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ensuite, Mahamadou Issoufou et la délégation qui l’accompagne auront une séance de travail avec les autorités de la Transition et une rencontre avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu’avec les membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays.



C’est à l’issue du 6e sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 4 juin 2022 que les membres de l'organisation ont désigné l'ancien Président nigérien pour faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes de la situation socio-politique du Burkina Faso.







A.O