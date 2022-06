Sortie de crise : la loi électorale votée au CNT, l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) créée - abamako.com

Sortie de crise : la loi électorale votée au CNT, l'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) créée Publié le vendredi 17 juin 2022

Le Conseil national de Transition (CNT) a voté ce vendredi 17juin 2022, en faveur du projet de loi portant loi électorale soumis par le gouvernement. Ce texte, soumis au vote, a reccueilli 115 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.



L’adoption au Parlement de cette loi consacre la création de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE). Cet organe est une volonté du Premier ministre, Choguel Maïga, qui l’a initié depuis sa nomination à la primature.



Avant le vote, les membres du CNT ont procédé à quelques amendements du projet portant loi électorale avec 111 voix pour, 03 voix contre et 0 abstention.



Toutefois le texte a été adopté sur fond de divergence avec le gouvernement. " Il y a une différence profonde de la vision de la refondation entre le gouvernement et le CNT. Il y a une volonté de maintenir le statut quo", a indiqué Fatoumata Dicko, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles.



Du côté de la Commission des lois du CNT, on souligne qu’il ne faut pas aller à une expérimentation, mais aller pas à pas.



