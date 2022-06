CAN U20 : Les Aiglons rêvent grand - abamako.com

CAN U20 : Les Aiglons rêvent grand

La route de la CAN U20 passera désormais par les tournois qualificatifs dans les six Zones de la Confédération africaine de football (CAF).









Ainsi, comme lors de la précédente édition, les sélections en lice pour Égypte 2023 participeront, chacune aux tournois qualificatifs qui se dérouleront dans les Zones. Le Mali est membre de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) qui comprend également le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Les neuf pays se retrouveront en septembre en Mauritanie pour un tournoi qui désignera les deux heureux élus de la phase finale de la CAN. Autrement dit, ce sont les deux finalistes de la compétition qui décrocheront le précieux sésame. La sélection nationale junior a commencé sa préparation début mai et s’entraîne trois fois par semaine (mardi, jeudi et vendredi) au stade Modibo Keïta. Le nouveau sélectionneur, Demba Traoré a présélectionné 40 joueurs, issus des clubs de première et deuxième divisions. Entre autres, on peut citer le Stade malien, le Djoliba, l’ASKO, l’US Bougouba, les Onze Créateurs, le Réal, l’USC Kita, Binga FC, Africa foot, les Étoiles du Mandé.

«Dans un premier temps, j’ai fait venir les anciens cadets qui étaient avec moi à Dakar (CAN U17 2021 qui a été annulée pour cause de crise sanitaire) et qui sont devenus des juniors. Ensuite, j’ai présélectionné d’autres joueurs pour renforcer le groupe. C’est notre quatrième semaine de préparation (l’entretien s’est déroulé le 26 mai, ndlr) et chaque semaine, 5 à 10 joueurs sont libérés pour permettre à ceux qui ont le niveau d’intégrer l’équipe», indique l’ancien entraîneur de l’ASKO et des Onze Créateurs. «Je fais des tests aux nouveaux joueurs et en même temps, je suis régulièrement les championnats de première et deuxième divisions. On va continuer à travailler et créer une saine concurrence pour qu’on puisse avoir les meilleurs», explique le technicien, en assurant que les portes de la sélection resteront ouvertes à tous les joueurs. «Nous voulons bâtir une équipe forte et surtout compétitive pour bien préparer les éliminatoires de la CAN U20.

Nous avons fait un faux pas lors de la précédente édition et devons tout mettre en œuvre pour nous racheter», complétera Demba Traoré. Parmi les joueurs présélectionnés, figure le canonnier de l’US Bougouba, Moussa Koné. Le jeune attaquant se dit fier de faire partie du groupe et promet de donner le meilleur de lui-même pour être sur la liste définitive. «J’espère être dans le groupe qui effectuera le voyage de la Mauritanie. La préparation se passe bien, il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Notre envie collective est de faire quelque chose pour le pays, c’est-à-dire, écrire une nouvelle page de l’histoire du football malien», a martelé Moussa Koné. La CAN U20 aura lieu du 18 février au 12 mars 2023 au Caire en Égypte. Les 4 demi-finalistes de la compétition se qualifieront pour la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroulera en Indonésie quelques mois après la CAN.