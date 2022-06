Transport: la compagnie aérienne CORSAIR annonce la reprise de ses vols directs Paris-Bamako - abamako.com

News Société Article Société Transport: la compagnie aérienne CORSAIR annonce la reprise de ses vols directs Paris-Bamako Publié le samedi 18 juin 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Vol inaugural de la compagnie Corsair à Bamako

Bamako, le 30 janvier 2018 à l`Aéroport Modibo Keita Bamako-Sénou. Il a été procédé à une cérémonie de coupure de ruban à l’occasion de l’atterrissage du premier vol Paris-Bamako de la compagnie Corsair. Tweet

La compagnie aérienne CORSAIR reprend officiellement ce vendredi 17juin 2022 ses vols directs depuis Bamako vers Paris Orly avec trois fréquences par semaine.

L’annonce de cette reprise a été faite au cours d’une conférence de presse tenue ce vendredi même à l’hôtel Radisson Collection en présence de Pascal de Izaguirre directeur général CORSAIR et du représentant du ministre des Transports, Dr Kelly.



Selon le directeur général de CORSAIR, ces vols directs permettent aux Maliens de faciliter, non seulement leurs déplacements professionnels et de loisirs, mais aussi de retrouver leurs familles en France.

Les vols proposés par la compagnie permettent également d’accueillir 352 passagers dont 13 en business, 12 en premium et 328 en economy.

Le représentant du ministre des Transports, Dr Kelly, dans son intervention, a salué cette reprise des vols directs Paris-Bamako.



