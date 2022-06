Championnat de football : L’AS Douane retourne en Ligue 2 - abamako.com

Championnat de football : L'AS Douane retourne en Ligue 2 Publié le dimanche 19 juin 2022 | Mali Tribune

Le choc au sommet de la mise à jour du calendrier de la Ligue1, en milieu de semaine, entre l’USC Kita et le Djoliba s’est soldé par un nul blanc (0-0). C’est donc le statu quo au sommet du classement tandis qu’en bas du tableau les carottes sont déjà cuites pour l’AS Douane de Sikasso qui, une saison après sa montée relègue en 2e division à 5 journées de la fin du championnat.







A l’occasion de l’harmonisation du calendrier, l’USC Kita et le Djoliba AC s’affrontaient à Kita pour le compte du match en retard de la 28e journée. Dans la capitale de l’Arachide, les deux formations se sont neutralisées le mercredi soir au Stade municipal de Kita dans un match engagé et physique (0-0.)



Le Djoliba reste leader avec 52 points devant l’AS Bakaridjan (49 points) et l’USC Kita (47 points). Le même jour à Bamako, Yeelen Olympique, l’AS Police et l’Asko ont réalisé la meilleure opération du jour en s’imposant respectivement contre le COB (1-0), l’AS Black Stars (1-0) et l’AS Douane de Sikasso (2-1) également pour le compte des matches en retard des 22e et 27e journées.



Après cette harmonisation du calendrier de la Ligue1 Orange, toutes les équipes ont désormais disputé 29 matches. Après 29 journées disputées et à 5 journées de la fin du championnat, la course au titre est plus que jamais engagée. Le Djoliba (52 pts) maintient la cadence devant l’AS Bakaridjan (2e, 49 pts) et l’USC Kita (3e, 47 pts). Le Stade malien de Bamako, champion sortant (4e, 45 pts), l’AFE (5e, 45 pts) et l’Asko (6e, 42 pts) n’ont encore pas dit leurs derniers mots.



En bas du tableau, l’on retrouve dans la zone rouge l’USBO (15e, 30pts), Duguwolofila (16e, 30pts), Asom (17e, 21pts) et AS Douane (18e, 20pts).



Mathématiquement, l’AS Douanes de Sikasso (20pts) est déjà reléguée en Ligue2. A 5 journées de la fin, les Douaniers sont à 16 points du premier non-relégable, l’AS Black Stars (14e, 36points).







Alassane Cissouma







Classement après la 29e journée



1-Djoliba : 52pts, 29mj, 14v, 10n, 5d, 37bp, 15bc, +22



2- Bakaridjan : 49pts, 29mj, 13v, 10n, 6d, 32bp, 21bc, +11



3- USC Kita : 47pts, 29mj, 10v, 17n, 2d, 30bp, 22bc, +8



4- Stade malien : 45pts, 29mj, 13v, 6n, 10d, 32bp, 20bc, +12



5- AFE: 45pts, 29mj, 11v, 11n, 6d, 27bp, 23bc, +4



6-ASKO: 42pts, 29mj, 11v, 9n, 9d, 26bp, 23bc, +3



7- LCBA: 39pts, 29mj, 10v, 9n, 10d, 28bp, 26bc, +2



8- Onze Créateurs: 39pts, 29mj, 9v, 15n, 6d, 25bp, 19bc, +6



9- Réal : 39pts, 29mj, 8v, 15n, 6d, 16bp, 12bc, +4



10- Yeelen : 38pts, 29mj, 9v, 11n, 9d, 26bp, 25bc, +1



11- Police : 38pts, 29mj, 8v, 14n, 7d, 20bp, 22bc, -2



12- COB : 37pts, 29mj, 8v, 13n, 8d, 22bp, 21bc, +1



13- USFAS : 36pts, 29mj, 8v, 12n, 9d, 21bp, 26bc, -5



14- Black Stars : 36pts, 29mj, 10v, 6n 13d, 19bp, 24bc, -5



15- USBO : 30pts, 29mj, 8v, 6n, 15d, 24bp, 34bc, -10



16- Duguwolofila : 30pts, 29mj, 6v, 12n, 11d, 19bp, 30bc, -11



17-ASOM : 21pts, 29mj, 3v, 12n, 14d, 13bp, 34bc, -21



18-Douanes : 20pts, 29mj, 3v, 11n, 15d, 15bp, 35bc, -20







Résultats des matches en retard



Mercredi 14 juin 2022



-22e journée



A Bamako – Stade Mamadou Konaté



Yeelen-COB : 1-0



ASKO-AS Douanes : 2-1



-27e journée



AS Police-Black Stars : 1-0



– 28 journées



Stade municipal de Kita



USC Kita-Djoliba : 0-0