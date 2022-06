Djibouti : Refuge des pieds cassés ? - abamako.com

Djibouti : Refuge des pieds cassés ? Publié le dimanche 19 juin 2022 | Mali Tribune

Occupant la 194e place au dernier classement Fifa, le Djibouti devient de plus en plus une destination privilégiée d’anciennes stars du football africain. La dernière à rallier le pays est le champion d’Afrique 2015, l’Ivoirien Salomon Kalou. Dans son nouveau club, il retrouvera plusieurs anciens internationaux africains en perte de vitesse mais décidés à relever un autre défi.



Après les internationaux camerounais Idriss Carlos Kameni, Alexandre Song Billong, Dany Nounkeu, le Sénégalais Diafra Sakho et le Burkinabé Alain Traoré, entre autres, l’Ivoirien Salomon Kalou vient de grossir le contingent d’anciennes stars du ballon rond africain dans le championnat djiboutien.



A en croire les informations relayées par la Caf, l’attaquant vainqueur de la Can 2015 avec les Eléphants a signé un contrat avec le club champion du Djibouti à savoir l’AS Arta Solar 7. Le nouveau club de l’attaquant de 36 ans est auteur d’un doublé coupe-championnat à l’issue de la saison 2021-2022, ajoute la Caf.



Formé à l’Asec Mimosas de Côte d’Ivoire, Salomon Kalou a longtemps évolué en Europe et en Amérique du Sud comme footballeur professionnel.



Parti du club néerlandais de Feyenoord en 2003, Kalou rejoint Chelsea FC en Angleterre où il remporte la Premier League, la FA Cup (4 fois), la Coupe de la Ligue, le Community Shield et l’Uefa Champions League pendant son séjour en Angleterre de 2006 à 2012. Aussi, le nouveau joueur du championnat djiboutien aura joué à Lille en France, à Hertha Berlin en Allemagne ainsi que dans les rangs du club brésilien de Botafogo avant de devenir joueur libre cette année.



Après des titres interclubs européens, il tentera de remettre ça sur le continent lorsqu’il va disputer la Ligue africaine des champions avec l’AS Arta Solar 7.







Alassane Cissouma