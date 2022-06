Lutte contre la corruption : A quand la vérité sur ces milliards volés au Mali ? - abamako.com

Lutte contre la corruption : A quand la vérité sur ces milliards volés au Mali ? Publié le dimanche 19 juin 2022 | La Revelation

© Autre presse par DR

6ème édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption

Bamako, le 1 mars 2022. Le ministre de la Justice et des Droits de l`Homme a présidé la 6ème édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption à l`hôtel Radisson Tweet

Plus faux et plus audacieux que le Malien, t meurs entend on dire souvent dans les causeries du thé ou d'une bouteille fraîche. Si le Mali est considéré comme un pays extrêmement pauvre il n'en demeure pas moins que beaucoup de ces cadres civils et militaires, des opérateurs économiques d'anciens président et leurs nombreux ministres , des leaders religieux ont amassé des fortunes colossales avec une audace et une insouciance indescriptible.Ces odieux crimes économiques et financiers dont les surnommés se sont rendus coupables ont plongé le pays dans une situation absolument dramatique.Le ministre de la justice et tous ses collaborateurs doivent revêtir leurs costumes de patriotes sincères pour recouvrir les fonds pillés, les restituer à l'état et traduire sans complaisance leurs auteurs devant les tribunaux compétents. S'ils sont retenus coupable, les envoyer dans les prisons spécialea à la dimension de leur forfaiture économique. Ne dit on pas pour effrayer les vivants, il faut tabasser les morts ?Sous les 10 anss d'Alpha Oumar Konare au pouvoir, les premiers milliardaires Maliens sont nés.comment sont ils parvenus à accumuler toutes ces richesses avec autant de facilité au nez et à la barbe des autorités sensées traquer les cadres politiques, administratifs de cette espèce ?La délinquance financière, la corruption et l'accaparement systématique biens de l'état ont atteint leur vitesse de croisière sous le régime dépensier de feu IBk qui n'a heureusement duré que 7 ans au cours desquelles le pays a été précipité dans le gouffre du désespoir et de la désolation. Il en aurait fait 03 ans de plus, la catastrophe serait monumentale. Ce fut le festival financier le plus grotesque de toute l'histoire économique du Mali

La famille du président , parents amis et alliés, les nombreux, inutiles et incompétents ministres , sa pléthore de premier ministre en 07 certains barons du RPM, les honorables députés suivistes et affairistes de la majorité, des opérateurs économiques avides d'argent et quelques leaders religieux et aux ventres profonds ont planifié et exécuté à merveille cette descente au enfers économiques du peuple malien qui a fini par plongé dans le labyrinthes de la misère noire

Au lieu d'engager cet argent soutiré frauduleusement des caisses de l'état dans la sécurisation du pays en guerre contre les djihadistes et les narcotrafiquants, ces prédateurs financiers ont préféré investir ce pognon chargé d'odeurs nauséabondes dans leur renouvellement total ou partiel, de parc automobile dans l'organisation des mariages pompeux pour leurs enfants et eux mêmes, dans l'achat et la mise en valeurs de vastes domaines Agro sylvo pastoraux et dans le financement d'études de leurs progénitures dans les universités occidentales de renom.

Tous ces crimes vont ils restés impunis ? Par pitié pour le peuple malien, il est recommandé aux juges crédibles de creuser ces dossiers économiques , les fouiller de fond en comble et mettre l'état malien dans ces droits.

IBk pais à son âme, véritable gourou de la secte pillards est décédé avant qu'il n'ait pu être entendu sur les chemins pris par ces milliards détournés par une minorité. Feu Soumeylou Boubeye MAIGA retenu dans les mailles de la justice a aussi rendu l'âme sans qu'il ait pu être cuisiné sur ces astronomiques et monstrueux détournements . Que dire de Bakary Togola , leaders des paysans qui a été jeté au gnouf pour avoir détourné des milliards a été relaxé au cours d'un procès bizarre et bronzé. il n'aurait rien fait du tout.

Boubou Cissé et Tieman Hubert Coulibaly, fidèles compagnons d'IBK aux affaires, ont préféré prendre la tangente. Il leur est reproché le détournement de plusieurs millions lorsqu'ils exerçaient comme ministres et dernier premier ministre du Mandé Massa déchu et décédé pour le premier. Et madame fily Bouare ancienne ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2015 moment fatidique de l'achat hyper controversé de l'avion présidentiel qui reste à présent un mystère entier et des équipements militaires ?Les biens immobiliers ayant été bradés à des opérateurs économiques à vil prix. La liste est connue pour bouclé la boucle. Ces généraux de l'armée malienne milliardaires ont ils été arrêtés ?Des rumeurs nous ont parvenues qui font état de remboursement des sous volés sans tapage ni humiliation. Est ce vrai ?Karim Keita, l'enfant prodigue présidentiel et ancien député en cavale avec des milliards sera-t-il extradé un jour au Mali ?L'affaire du journaliste Bourama Touré ? Justice sera-t-elle rendue ? Le Mali kurz tant réclamé par les citoyens maliens ne pourrait voir le jour avec un passif financier aussi lourd douloureux que répugnant causé par ces voleurs invétérés qui n'ont jamais aimé respecté leur pays

Prosper ky



La révélation