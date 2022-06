Mané joueur africain 2022 ? rendez-vous aux CAF Awards le 21 juillet - abamako.com

Mané joueur africain 2022 ? rendez-vous aux CAF Awards le 21 juillet Publié le dimanche 19 juin 2022

© Autre presse par DR

Sadio Mané remporte le Ballon d`Or Africain 2019

Hurghada, le 7 janvier 2020 - L`international Sénégalais Sadio Mané a remporté, ce mardi 7 janvier, à Hurghada, en Égypte, le trophée de Meilleur joueur africain de l`année 2019. Tweet

La Confédération africaine de football (CAF) annonce le retour des CAF Awards, après la dernière en 2019 à Hurghada, en Égypte.



En 2019, le Sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Asisat Oshoala ont respectivement remporté le titre du Joueur africain de l’année et de la Joueuse africaine de l’année. Cette année leurs successeurs sont très attendus. L’instance africaine annonce aussi une nouvelle catégorie, « Lancement de la joueuse interclubs de l’année. »



« L’édition de cette année de la prestigieuse cérémonie de remise des prix du football africain, les CAF Awards 2022, sera de retour le jeudi 21 juillet 2022 au Maroc. Les CAF Awards se tiendront avant la finale des compétitions féminines phares de l’Afrique, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 20223 prévue du 2 au 23 juillet 2022. » , révèle un communiqué de la CAF.



« Comme lors des éditions précédentes, plusieurs catégories seront présentées, en plus des prix tant convoités : Joueur de l’année (Hommes & Femmes). Les autres catégories comprennent le joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année, le but de l’année. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres, des journalistes sélectionnés, du groupe d’étude technique de la CAF et des légendes de la CAF. La période considérée va de septembre 2021 à juin 2022. », précise le communiqué.