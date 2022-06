Mali/Minusma: Les tensions entre la Russie et l’Occident - abamako.com

La Minusma est l’une des opérations de maintien de la paix les plus importantes et les plus périlleuses des Nations Unies visant à aider le Mali à résister à une insurrection djihadiste qui dure depuis une décennie.



La mission de l’ONU, connue sous le nom de Minusma, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, où les attaques extrémistes s’intensifient, doit être renouvelée ce mois-ci, tandis que la France et l’Union européenne mettent fin à leurs propres opérations militaires au Mali.







Trois Casques bleus de l’ONU ont été tués ce mois-ci, et l’économie malienne étouffe sous les sanctions imposées par les pays voisins après que ses dirigeants militaires ont reporté une élection promise.



Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU conviennent largement que la mission de maintien de la paix, qui a débuté en 2013, doit se poursuivre, mais un débat du Conseil cette semaine a été marqué par des frictions sur le rôle futur de la France au Mali et la présence de mercenaires russes, a rapporté l’Associated Press.



« La situation est devenue très complexe pour les négociations », a déclaré Rama Yade, directrice principale du Centre Afrique de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington.







« Le contexte international a un rôle, et le Mali fait partie du jeu russe sur la scène internationale », a-t-elle déclaré.







La Minusma compte désormais environ 12 000 soldats, plus environ 2 000 policiers et autres officiers. Plus de 270 Casques bleus sont morts depuis le début de la mission.



La France mène des négociations sur la prolongation du mandat de la mission et propose de continuer à fournir un soutien aérien français, ce à quoi le Mali s’oppose fermement.



Le Mali a demandé l’aide militaire de la France, son ancien dirigeant colonial, en 2013. L’armée française a été reconnue pour avoir aidé à repousser les insurgés de Tombouctou et d’autres centres du nord, mais ils se sont regroupés ailleurs et ont commencé à attaquer l’armée malienne et ses alliés.



La patience avec la présence militaire française s’affaiblit au milieu d’un nombre croissant d’attaques extrémistes, et les liens entre le Mali et la Russie se sont resserrés ces dernières années, en partie à cause de l’animosité des deux pays envers l’Occident.



Il y a eu une série de manifestations anti-françaises dans la capitale, qui, selon certains observateurs, ont été promues par le gouvernement et une société mercenaire russe, le groupe Wagner.



Le Kremlin nie tout lien avec l’entreprise, mais les analystes occidentaux disent que c’est un outil de la campagne du président russe Vladimir Poutine pour gagner de l’influence en Afrique.



Le groupe Wagner a commis de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, selon des allégations de l’UE et d’organisations de défense des droits de l’homme.



Au Mali, Human Rights Watch a accusé des mercenaires russes et l’armée malienne d’avoir tué des centaines d’hommes, pour la plupart des civils, dans la ville de Moura, tandis que le Mali a déclaré que les personnes tuées étaient des « terroristes ». La force de maintien de la paix de l’ONU et le gouvernement malien enquêtent.



Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré dans une interview télévisée en mai que le groupe Wagner était au Mali « sur une base commerciale », et la vice-ambassadrice russe à l’ONU, Anna Evstigneeva, a déclaré au Conseil de sécurité que les pays africains avaient parfaitement le droit d’engager des soldats contre rémunération.



Les 10 principaux contributaires (financement) statutaires aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour 2020-2021 sont



États-Unis (27,89%)

Chine (15,21%)

Japon (8,56%)

Allemagne (6,09%)

Royaume-Uni (5,79%)

France (5,61%)

Italie (3,30%)

Fédération de Russie (3,04%)

Canada (2,73 %)

République de Corée (2,26%)