Mali : des civils tués dans plusieurs attaques terroristes dans le centre du pays (sources concordantes) Publié le dimanche 19 juin 2022 | Xinhua

Des éléments des Groupes armés terroristes (GAT) ont perpétré ce dimanche plusieurs attaques dans des localités de la région de Bandiagara, dans le centre du Mali, faisant la mort des civils dont le nombre exact n'a pas encore été établi, selon des sources concordantes.



Les attaques ont été confirmées sur les réseaux sociaux par des leaders politiques maliens, dont l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, qui n'ont pas donné de bilan précis.



Pour sa part, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a déclaré sur son compte Twitter être ''préoccupée'' par les informations faisant état d'attaques contre des civils dans la région de Bandiagara ''perpétrées par des groupes extrémistes''. Celles-ci, selon la mission onusienne, ''auraient fait des victimes et provoqué des déplacements de populations''.



La MINUSMA a ajouté qu'elle avait ''immédiatement pris contact'' avec les autorités civiles et militaires et prévoyait d'envoyer ''une mission d'appui pour la protection des civils et la stabilisation de la zone''.



En effet, le bilan des victimes varie suivant les témoignages. Alors que certains font état d'au moins 110 personnes tuées, un élu local, qui a requis l'anonymat, en dénombre plus.



''Dans le village de Dianweli, plus de 50 personnes ont été enlevées et exécutées ce dimanche par les GAT. A Dessagou, plus de 36 villageois ont été exécutés. Plus de 40 personnes ont été tuées à Diallassagou, dont le chef du village, et plusieurs habitants portés disparus'', a-t-il indiqué, ajoutant que des boutiques et greniers avaient également été pillés.



Depuis 2012, le Mali est en proie à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.