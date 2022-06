Cercle de Bankass : La situation sécuritaire se détériore - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Cercle de Bankass : La situation sécuritaire se détériore Publié le lundi 20 juin 2022 | Le Pays

© aBamako.com par Mousnabi

Koro, Bankass, Bandiagara assurent leur soutien à Modibo

Jeudi 17 juillet 2013. Mali. Région de Mopti (centre du Mali). Le candidat Modibo Sidibé en campagne dans cercles de KORO (frontière du Burkina), Bankass, Bandiagara (ville mystique) pour convaincre les populations. Tweet





Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juin 2022, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village de Diallassagou, cercle de Bankass, région de Mopti. Après avoir incendié boutiques, greniers et habitations, les assaillants ont emporté plusieurs personnes dont le chef de village ainsi que d’importants biens matériels et du bétail.



Venus sur plusieurs dizaines de motos, les hommes armés appartenant à un groupe terroriste non encore identifié ont attaqué le village de Diallassagou, cercle de Bankass, région de Mopti, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juin 2022. Selon des sources locales, les assaillants ont pillé tout le village avant de mettre le feu sur le peu qui reste. Il s’agit, entre autres, des boutiques, des greniers des habitations, etc. Si aucune perte en vie humaine n’a été signalée au moment de la mise sous presse de cette information, beaucoup de sources locales ont par ailleurs déclaré que ces assaillants, après leur forfait, ont enlevé des personnes, parmi lesquelles le chef de village. Une quantité importante de biens matériels composés de vivres, des motos et du bétail ont été également emportés vers des destinations inconnues.



Choqués sur le coup et désespérés, les habitants de ce village ont lancé un cri du cœur envers les plus hautes autorités de la transition.



A noter que plusieurs fois depuis le début de la crise, les populations riveraines de la route nationale 15 (RN15), communément appelée la route du poisson qui traverse de long en large le pays Dogon, ont manifesté pour réclamer plus de sécurité dans leurs contrées. La plus récente de ces manifestations s’est effectuée, il y a juste quelques semaines, à Bandiagara, par les populations des villages de Sangha.



Hier dimanche 19 juin 2022, la commune de Ségué a été attaqué par les forces du mal. Ce qui prouve que la situation sécuritaire se dégrade dans le cercle de Bankass.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS