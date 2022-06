Adéma –PASJ du 8 Juin 1992 au 8 Juin 2002 : Le règne de l’abeille solitaire dans un livre de 334 pages! - abamako.com

Adéma –PASJ du 8 Juin 1992 au 8 Juin 2002 : Le règne de l'abeille solitaire dans un livre de 334 pages! Publié le lundi 20 juin 2022 | Le Pays

Le 8 juin 1992-8juin 2002, le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice ‘’Adéma-PASJ’’ a accédé au pouvoir d’Etat malien. Pour cette occasion, il a organisé une cérémonie de publication de son bilan durant ses deux quinquennats qu’il a élaboré en ouvrage de 334 pages et présenté. C’était le samedi 11 juin dernier au Mémorial Modibo Keïta, en présence de son président, Marimantia Diarra, du Secrétaire Général de l’ADEMA, Yaya Sangaré, des hommes politiques du pays et les militants et sympathisants de l’ADEMA.







En effet, la présentation du livre-bilan, les témoignages et la tenue d’un panel animé par des anciens ministres du parti étaient les temps forts de cet évènement.



« En ce 11 juin 2022, nous célébrons deux événements majeurs : la commémoration du 30ème anniversaire de l’accession de l’Adéma-PASJ ‘’Parti Africain pour la Solidarité et la Justice’’ au pouvoir, un 8 juin 1992 et le lancement du bilan de sa gestion au sommet de l’Etat, sous forme de livre illustré » a synthétisé dans son discours le SG du parti, Yaya Sangaré.



Selon lui, leur souhait en est que ces deux événements soient des moments de partage, populaires, festifs et rassembleurs autour de ce livre-bilan, afin de rappeler leur importance en cette période de tentatives de réécriture, de falsification et de confiscation de leur histoire récente. Mieux vaut tard que jamais, déclare-t-il., car le bilan est enfin là, 20 ans après la fin des deux quinquennats présidentiels qui leur a été confié par le peuple souverain du Mali, dans les conditions les meilleures.



Pour lui, l’ouvrage ainsi édité, mérite d’être lu d’un bout à l’autre, pour découvrir le projet de société du premier parti politique ayant exercé le pouvoir sous l’ère démocratique au Mali, et hérité d’un lourd passif, la vision d’un leader pragmatique et proactif pour son pays et l’Afrique, les initiatives et les réalisations physiques tant sur le plan social, économique, politique, culturel, sportif que diplomatique d’un pouvoir confronté à toutes sortes adversités.



D’après toujours le SG de l’Adema PASJ, ce livre n’est pas un classique. Ce, pour la simple raison qu’il obéit à la fois aux rigueurs d’écriture d’un livre scientifique, politique et même journalistique. «Je m’empresse de dire que je n’en suis pas l’auteur. Alors, qui en sont les auteurs ? La réponse se trouve à l’intérieur du livre, pas au début, ni à la fin, ni au milieu….. » a-t-il laissé planer le suspense,



Cet ouvrage compte 334 pages réparties entre cinq chapitres avec plus d’une soixantaine de secteurs d’activités développés. À titre illustratif, le ministre Sangaré a levé un coin de voile sur les défis relevés par son parti pendant sa gestion du pouvoir.



Dans son exposé des embuches sur le chemin des dix ans de l’Adema au pouvoir, il dira que ce livre traite les politiques d’ajustement imposées à notre pays, ayant jeté sur le marché de l’emploi de nouvelles couches qui avaient pour noms “Jeunes Diplômés sans emploi” (11.368 personnes recensées), “Travailleurs compressés du secteur public et parapublic” (15.000 personnes recensées) et les “Partants volontaires à la retraite de la Fonction Publique” (4.408 personnes recensées) en 1992 et les jeunes ruraux émigrés en ville. A cela s’ajoute la situation précaire des opérateurs économiques, surtout ceux qui ne bénéficiaient pas de la protection des tenants du pouvoir et qui ont été victimes d’arbitraire et d’excès de la part de l’Administration. Aussi, le malaise au sein des Forces Armées et de Sécurité, confrontées aux effets de la crise économique et de l’injustice sociale. De même que l’angoisse de la jeunesse, surtout les élèves et étudiants qui ne percevaient aucune perspective d’avenir. Face à tout cela, Il a donné la réponse comme quoi l’Adéma-PASJ a travaillé avec acharnement pour y apporter des réponses à la dimension des attentes et des espoirs exprimés.



Le SG Sangaré a indiqué que la publication du présent ouvrage a pour but de rendre compte de ce que l’Adéma-PASJ a pu réaliser pour le Mali et les Maliens, d’édifier l’opinion publique nationale et internationale afin de prendre date avec l’histoire.



En ce qui concerne le président de l’ADEMA-PASJ, Marmatian Diarra, il a exprimé sa joie suite à ce rassemblement. Il n’a pas manqué de renouveler le soutien de son parti à la Transition. Ainsi, cette rencontre a pris fin par une visite guidée d’exposition photos des évènements qui ont permis que la démocratie soit au Mali avec en toile de fond, les images des dix ans d’exercice du pouvoir sous le magistère du président Alpha Oumar Konaré. Des images qui démontrent qu’en dix ans ruche a servi du miel.



Par Mariam Sissoko



Source: 22 Septembre