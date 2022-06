Semaine Culturelle de l’UCAO-UUBA : La culture africaine valorisée ! - abamako.com

Sous le thème : « A l’UCAO-UUBa, tous engagés pour une écologie intégrale », l’édition 2022 de la Semaine Culturelle de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) s’est tenue du 3 au 10 juin à Hamdallaye et à Samaya. A cet effet, la cérémonie de clôture de l’évènement a eu lieu le vendredi 10 juin dernier à l’hôtel Onomo de Bamako en présence du président de l’UCAO-UUBa, Abbé Clément Lonah.



En effet, cette semaine culturelle de l’UCAO-UUBa 2022 a été marquée par diverses activités. Notamment des prestations culturelles, des tours de débats, des plantations d’arbres en référence à la journée internationale de l’environnement, du concours de slam, du procès fictif (Sciences Juridiques), de la remise des diplômes, du match de football, du concours de cuisine, de la notation des stands et de la projection de films.



Ainsi, pour marquer la fin de l’évènement au compte de l’an 2022, une cérémonie de clôture a été organisée à l’hôtel Onomo de Bamako dans la soirée du vendredi. Au cours de ce rendez-vous, le président de l’UCAO-UUBa, Abbé Lonah a tenu à faire savoir que l’objectif principal de ladite soirée est la remise des attestions aux lauréats des différents concours. A ses dires, son établissement universitaire a lancé depuis 3 ans, l’expérience de la semaine culturelle avec en relief une semaine pour montrer la culture malienne, la culture de l’Afrique de l’Ouest et la culture de l’Afrique en général, étant donné que les Etudiants (es) et Professeurs de l’UCAO sont de divers pays divers du continent.



« Pendant cette semaine, nous nous amusons mais nous apprenons beaucoup de la culture, une culture qui est très riche. Pendant cette semaine aussi nous procédons à la remise des diplômes de nos étudiants qui ont terminé le cursus universitaire en Licence ou au Master » a-t-il souligné.



Aussi, pour cette édition, l’UCAO était en partenariat avec l’Eglise Communion Fraternel ‘’ECF TV’’ dont le Directeur Général a pris part à la cérémonie. Selon le DG Abbé Fernand Coulibaly, sa télé est une toute nouvelle chaine créée officiellement le 1er mars dernier par la volonté des Evêques du Mali. A l’en croire, leur travail dans cette collaboration conclue entre eux et l’université consiste à rendre visible toutes les activités et les actions de l’UCAO. Par ailleurs, cette soirée de clôture de la Semaine Culturelle de l’UCAO-UUBa a été enjolivée par les représentations théâtrales et de l’humour. Vivement pour celle de l’année 2023.



Par Mariam Sissoko