Le calendrier des examens de fin d’année au Mali est connu depuis des semaines. Dans ce sens, au cours du Conseil des Ministres du mercredi 15 juin dernier, au chapitre des communications, le ministre de l’Education Nationale, Sidibé Dédéou Ousmane a présenté son rapport sur le sujet. Ainsi, au niveau du Baccalauréat Général, les candidats inscrits sont au nombre de 192.442 qui seront répartis dans les différentes salles d’examen pour des épreuves prévues du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022.



En effet, les examens de fin d’année scolaire 2021-2022 se dérouleront comme suit : du lundi 27 au mercredi 29 juin 2022, il est prévu l’examen de Diplôme d’études fondamentales (DEF) dont le nombre d’élèves inscrits est à l’ordre de 234.443. Aussi, le Baccalauréat général est programmé pour le lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022 avec 192.442 candidats inscrits. Pour le Baccalauréat technique et professionnel, le nombre de candidats est de 2.596.



Dans la même lancée, du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022 auront lieu l’examen du Brevet de Technicien 1ère partie et 2ème partie, Tertiaire et industrie avec 42.159 candidats inscrits.



Quant à l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) et Tertiaire et industrie, il se déroulera ce matin lundi 20 au jeudi 23 juin 2022 avec 23.434 candidats inscrits.



Prévu du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022, l’examen des Instituts de formation des Maitres mettra en compétition 11.603 candidats inscrits.



L’examen du Brevet de Technicien des Ecoles de Santé fermera la marche du lundi 1er au vendredi 5 Août 2022.



A l’examen du même communiqué de ce Conseil des Ministres, il ressort que les examens du DEF et du Bac pour les candidats réfugiés seront organisés en Mauritanie, au camp de M’Bèra et à Bassikoumou, aux mêmes dates que pour les candidats à l’intérieur du Mali. Bonne chance à tous !



Par Mariam Sissoko