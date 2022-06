Journée de l’enfant africain : Une 31ème édition haute en couleur ! - abamako.com

Publié le lundi 20 juin 2022

A l’instar des autres pays africains, le Mali a célébré, le jeudi dernier, la Journée de l’Enfant africain. Thème : « élimination des pratiques néfastes affectant les enfants : progrès en matière de politiques et de pratiques depuis 2013 », une cérémonie commémorative a lieu à la Cité des Enfants sous la présidence de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly, assistée de son homologue de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Plusieurs invités ont assisté à cette cérémonie haute en couleur.



Cette journée est un événement annuel qui commémore, chaque 16 juin, le massacre des enfants innocents de Soweto en Afrique du Sud, le 16 juin 1976.



Pour l’occasion, Diaminatou Kounaté a, au nom du Parlement des enfants du Mali, rappelé que cette journée est célébrée en mémoire au massacre des enfants Sud-africains à Soweto survenu le 16 juin 1976 : « Ces enfants manifestaient pour protester contre la mauvais qualité de l’enseignement qu’ils recevaient et demandaient à être enseignés dans leurs propres langues ».



De nombreuses mesures ont été prises au niveau africain, poursuit-elle, pour l’élimination des pratiques néfastes affectant les enfants : « L’article 5 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et du Peuple relatif aux droits des femmes en Afrique (protocole de Maputo) stipule que les Etats doivent interdire et condamner toutes les formes de pratiques néfastes… ».



La représentante OCI de l’Unicef au Mali, Mme Andrea Berther, a déclaré qu’un Malien sur deux est un enfant. Les enfants constituent donc la chance, mais aussi la plus grande richesse de notre pays. C’est pourquoi, le Programme de Coopération Mali-Unicef (2020-2024) traduit une vision commune de « permettre aux enfants/adolescents filles/garçons, en particulier les plus défavorisés, démunis ou difficiles à atteindre ; de vivre et participer au sein de communauté résilientes, de bénéficier d’un environnement protecteur, stimulant et favorable qui leur permet de réaliser leur plein potentiel tout au long de leur vie ».



Pour sa part, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly, dira : « Le gouvernement du Mali reste toujours engagé pour assurer une meilleure protection des droits de tous les enfants et permettre à chaque fille et garçon de jouir pleinement ses droits. Mes remerciements vont à l’endroit de tous les partenaires qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits des enfants ». Et d’ajouter : « La commémoration de cette journée offre à l’Etat et à ses partenaires l’occasion de faire le point sur les progrès réalisés depuis 2013 dans le cadre de l’élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Les autorités du Mali ont placé la protection de l’enfant au cœur des programmes de développement du pays ».



Mohamed Sylla