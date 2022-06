Journée mondiale du donneur de sang : Un thème approprié au contexte actuel du Mali estime le parrain, colonel Sadio Camara, - abamako.com

Journée mondiale du donneur de sang : Un thème approprié au contexte actuel du Mali estime le parrain, colonel Sadio Camara,
Publié le lundi 20 juin 2022

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara et son homologue de la Santé et du Développement social Mme Diaminatou Sangaré ont procédé, le mardi 14 juin 2022, au lancement officiel de la Journée mondiale du donneur de sang à Nara. Plusieurs personnalités du monde de la Santé et du ministère de la Défense et des Anciens Combattants ont pris part à cette cérémonie.







‘’Rejoignez l’effort des FAMa en donnant du sang pour sauver des vies’’, tel est le thème retenu cette année par le Gouvernement pour magnifier la solidarité agissante du peuple malien envers son armée. Ceci, dans le cadre de la Journée mondiale du donneur de sang organisée le 14 juin de chaque année pour mettre en lumière le rôle que joue le don de sang bénévole, permettant de sauver des vies et renforcer la solidarité à l’échelle de la communauté.



La célébration de cette journée officiellement instaurée par l’Organisation Mondiale de la Santé est devenue un moyen de lancer des campagnes de sensibilisation nationales et régionales. Elle vise également à encourager le don de sang bénévole, afin de garantir la qualité, la sécurité et la disponibilité, gage d’un approvisionnement sûr et régulier des banques de sang. La journée de cette année a mobilisé l’ensemble des forces vives de la capitale du Ouagadou qui recevait ainsi une délégation ministérielle depuis son érection en région.



Dans son allocution de bienvenue aux hôtes, le maire de la commune urbaine de Nara, Zekani dit Sidi Mohamed Goundourou, a remercié très sincèrement son Excellence le colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat et son Gouvernement pour tous les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le maire n’a pas manqué de réitérer son soutien et celui de l’ensemble de la population aux Forces armées maliennes (FAMa).



Le Gouverneur de région, le colonel Amara Doumbia a affirmé que c’est avec fierté que tout Nara a appris le choix porté sur le ministre Sadio Camara, comme parrain de cette journée. Selon lui, de nos jours la quiétude est de retour dans la Cité de Nara et la peur a changé de camp ; car l’ennemi a été mis en déroute grâce à la détermination et à l’engagement des Forces armées maliennes. ‘’Depuis décembre 2021 le désespoir est devenu un réel espoir face à la montée en puissance des FAMa et aux actions offensives de l’Opération Kélétigui qui ont sans doute induit des effets positifs avec la neutralisation de plusieurs groupes terroristes’’ a ajouté le Gouverneur Amara Doumbia.



Le parrain de cette journée, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, s’est dit particulièrement heureux et honoré d’avoir été choisi à cet effet. Pour lui, ‘’le choix de ce thème par les autorités sanitaires est parfaitement approprié au contexte actuel du Mali et prouve que toutes les couches de la Nation ont un rôle à jouer dans le combat que nous menons aujourd’hui’’.



Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a déclaré que ‘’Tous ceux qui donnent leur sang, pour aider à sauver des Maliens, doivent être conscients qu’ils participent directement à la consolidation de l’unité nationale et à la stabilisation de notre cher pays’’.



A son tour, Mme le ministre Diaminatou Sangaré de la Santé et du Développement social a rendu un vibrant hommage à nos Forces armées de défense et de sécurité pour leur appui et accompagnement. Elle soutient aussi qu’en plus des missions régaliennes de défense de l’intégrité territoriale, les Forces de défense et de sécurité ont œuvré dans le cadre de la solidarité, à travers le don de sang. Elle s’est dite reconnaissante à l’endroit des Forces armées maliennes qui ont payé de leur vie, leur engagement pour la patrie, aux familles des disparus et des blessés de guerre, et à leurs proches.



