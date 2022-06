Remous sociaux à Mopti: Des jeunes ayant réclamé le départ du gouverneur, colonel Abass Dembele contraints de fuir - abamako.com

News Région Article Région Remous sociaux à Mopti: Des jeunes ayant réclamé le départ du gouverneur, colonel Abass Dembele contraints de fuir Publié le lundi 20 juin 2022 | Nouvel Horizon

En plus de l’insécurité qui frappe de plein fouet la région, Mopti fait aujourd’hui face un autre risque cette fois-ci d’ordre social. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que la ville de Mopti et ses environs sont victime d’un manque criard d’électricité et souvent d’eau. Pour cause de groupes électrogènes non fonctionnels, l’EDM-Sa de la ville avait du mal à répondre convenablement aux besoins des populations qui se voyaient fournies en électricité seulement deux à trois heures par jour. C’est pour exiger que cette situation change que la jeunesse de Mopti avait manifesté en avril (…)



AWA CHOUAIDOU TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON