Village de Diallassagou et Segue dans la région de Badiangara: les deux localités ciblées par la Katiba du Macina durant le weekend - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Village de Diallassagou et Segue dans la région de Badiangara: les deux localités ciblées par la Katiba du Macina durant le weekend Publié le lundi 20 juin 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Le Gouverneur de la Région de Mopti et la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA en visite de soutien dans le village de Peh

Suite à une attaque perpétrée, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2019 contre le village de Peh, dans la région de Mopti, le 18 novembre dernier, le Gouverneur de la Région, Abdoulaye Cissé et Fatou Dieng Thiam, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, y ont effectué une visite. Tweet

Plusieurs dizaines de terroristes se sont introduits dans le village de Diallassagou le samedi dernier selon des sources locales. Les assaillants identifiés comme étant des membres de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa ont pillé et incendié des boutiques et des habitations ainsi que des motos. Ils ont également enlevé du bétail et quelques notabilités du village. S’agissant des pertes en vies humaines, les chiffres sont discordants. Tandis que d’autres affirment la mort de plusieurs dizaines de personnes, d’autres sources soulignent qu’il n’y pas eu mort (…)



Par MAHAMANE TOURÉ



Source: NOUVEL HORIZON