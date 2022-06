Mali : plusieurs dizaines de civils tués dans une série d’attaques terroristes - abamako.com

News Politique Article Politique Mali : plusieurs dizaines de civils tués dans une série d’attaques terroristes Publié le lundi 20 juin 2022 | maliweb.net

Attaques terroristes: 04 soldats tombés et 06 assaillants tués dans de violents combats à Guiré (FAMa)

La Mali a, une nouvelle fois, connu un week-end sanglant et tragique. Selon des sources concordantes, plusieurs civils auraient été tués par des hommes armés non identifiés dans les villages de Diallassagou, Dianweli et Dessagou situé dans le cercle de Bankass et dans la commune de Anchawadji, cercle de Gao. Les images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent les boutiques, les habitations, les engins à deux roues et des véhicules compléments calcinés. Au moment où nous mettons en ligne, les autorités maliennes n’avaient pas encore fourni aucun bilan.



Nous y reviendrons.