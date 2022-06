Réfugiés sur sol malien : Les Nigériens occupent la première place des communautés - abamako.com

Réfugiés sur sol malien : Les Nigériens occupent la première place des communautés Publié le lundi 20 juin 2022

© Autre presse par DR

Les déplacés du centre qui sont réfugiés dans un campement à Senou

Les déplacés qui ont fui les violences du centre pour se réfugier dans un campement à Senou. Tweet

L’occasion de la journée mondiale du réfugié nous amène à faire un zoom sur les différentes communautés qui ont été obligée de fuir leurs pays pour se réfugier sur le territoire malien.



Les chiffres indiquent qu’ils sont de 50.000 ces réfugiés toutes nationalités confondues vivant au Mali. Il s’agit des Ivoiriens, des Congolais, des Mauritaniens, des Centrafricains, des Nigériens etc. S’y ajoutent ceux de la Syrie, du Sri Lanka et de la Türkiye.



Selon le HCR, ces personnes sont réparties à travers les Régions de Kayes, Bamako, Sikasso, Mopti, Ménaka, Gao et Tombouctou. Les Nigériens constituant la plus grande communauté (environ 20.000) se sont installés récemment en grande partie dans les Régions de Gao et Ménaka suite aux violences qui sévissent dans leur pays, idem pour les Burkinabé (environ 14.000) se trouvant dans ces mêmes régions.



Les Mauritaniens (environ 15. 000) arrivés depuis 1989 fuyant les persécutions dans leur pays sont installés dans les Cercles de Kayes et de Yélimané. Les Ivoiriens sont au nombre de quelques centaines. Les autres (quelques centaines également) composés de Congolais, Centrafricains et autres sont quasiment tous installés à Bamako.



Signalons que l’édition 2022 de la journée mondiale du réfugié célébrée pour la première fois à l’échelle mondiale le 20 juin 2001, est placée sous le thème : « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. »



ANDROUICHA