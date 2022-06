Attaque contre les civils à Bankass : le président de la Transition décrète un deuil de trois jours - abamako.com

Attaque contre les civils à Bankass : le président de la Transition décrète un deuil de trois jours Publié le lundi 20 juin 2022

En hommage aux victimes aux victimes des attaques terroristes perpétrées le samedi dernier, le président de la Transition a décrété un deuil de trois jours sur toute l’étendue du territoire national.



Décret déclarant en deuil national

Le président de la transition, chef de l’état



Vu la constitution

Vu la charte de la transition

Vu la loi no 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition

Article 1 Un deuil national de trois jours (3) à compter du mardi 21 juin 2022 est déclaré sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux victimes des attaques terroristes perpétrées dans la nuit du samedi 18 juin 2022 dans les localités de Diallassagou Dianweli Deguessagou et environs, dans le cercle de Bankass

Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant pendant toute la durée du deuil



Article 2 le présent décret sera enregistré et publié dans le journal officiel



Bamako, le 20 juin 2022

Le président de la Transition