Angleterre Yves Bissouma : Le malien brise la malédiction des anciens Lillois qui ne rapportent rien à leur club acheteur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Angleterre Yves Bissouma : Le malien brise la malédiction des anciens Lillois qui ne rapportent rien à leur club acheteur Publié le mardi 21 juin 2022 | Le Pays

Tweet





Club tremplin pour beaucoup de joueurs, notamment les joueurs africains, Lille n’a pas toujours été gage de réussite pour les clubs européens qui ont parié sur ses joueurs. Yves Bissouma, récemment transféré de Brighton à Tottenham, est l’une des rares exceptions de ces dernières années.



En effet, cédé par Lille à Brighton en 2018 pour 17 millions d’euros, le milieu relayeur malien a été transféré chez les Spurs il y a quelques jours contre 29,2 millions d’euros.



Une vente qui permet au club anglais de réaliser une véritable plus-value en doublant quasiment ce qu’il avait misé sur l’international malien, bonus compris.



Malheureusement, ce pari réussi de Brighton est une exception à la règle. Et pour cause, Lille, qui est un club très bon vendeurs, n’a jamais pour autant garanti de plus-values pour les écuries qui achètent chez lui. De nombreux joueurs africains comme Nicolas Pépé, Youssouf Koné ou encore Ibrahim Amadou sont concernés par cette « malédiction ».



Voici quelques exemples de mauvaises opérations sportives et financières pour les clubs acheteurs chez Lille (concernant les joueurs africains) :



Nicolas Pépé : LOSC -> Arsenal (80M€), aujourd’hui sur le départ et estimé à 25M€

Youssouf Koné : LOSC -> OL (9M€), aujourd’hui baladé de prêt en prêt et estimé à 2M€



Ibrahim Amadou : LOSC -> FC Séville (14,4M€), départ libre en janvier 2022

Fodé Ballo-Touré : LOSC -> AS Monaco (11M€), vendu pour 5M€ en juillet 2021

Hamza Mendyl : LOSC -> Schalke 04 (6M€), baladé de prêt en prêt et estimé à 800K

Sofiane Boufal : LOSC -> Southampton (18,7M€), départ libre en octobre 2020

Djibril Sidibé : LOSC -> AS Monaco (15M€), départ libre cet été

Adama Traoré : LOSC -> AS Monaco (14M€), vendu pour 2M€ en septembre 2020

Jean II Makoun : LOSC – Olympique Lyonnais (14M€), vendu pour 6,2M€ en janvier 2011



Kader Keita : LOSC -> Olympique Lyonnais (16,8M€), vendu pour 7,5M€ en juillet 2009

Peter Odemwingie : LOSC -> Lokomotiv Moscou (10M€), vendu pour 3M€ en août 2010



Source : Africatopsports.com