Lutte contre la délinquance financière: les maladresses du Mali Koura - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre la délinquance financière: les maladresses du Mali Koura Publié le mardi 21 juin 2022 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par FS

Conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Transition du Dr Choguel Maïga

Bamako, le 13 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé son premier conseil de cabinet, le dimanche, à la primature avec tous les membres de son nouveau gouvernement réunis au grand complet. Tweet



Des prête-noms qui gèrent les biens de «Ma famille d’abord». AD est un prête-nom avec plus d’une vingtaine de sociétés. Il a raflé plus de 20 milliards de F CFA sous Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) et continue aujourd’hui de bénéficier les mêmes privilèges. Au ministère de la Santé, il bénéficie également d’un quasi-monopole au où, grâce à ses accointances au plus haut niveau du département, 60% des appels d’offres lui sont d’emblée attribués.

Un autre, BT, d’une famille d’opérateurs économiques gèrent les affaires d’un général milliardaire aux arrêts. Avec le népotisme aidant, la restauration est revenue au galop: nominations des progénitures des anciens de l’Union démocratique du peuple malien (UDPM) et maintien des adémistes décriés à des postes stratégiques. Ces pratiques d’une autre époque qu’on pensait révolue commencent à irriter les Maliens.



L'inter de Bamako