Noms des opérateurs économiques qui ont acheté les immeubles de l'État bradés par le régime IBK pendant que certains services de l'État sont en location Publié le mardi 21 juin 2022 | L'Inter de Bamako

Monument de la Paix (Bamako)

Après une analyse sérieuse de la situation qui prévaut dans notre, on se rend compte que notre pays est une aggloméra de trois (03) régimes de trois (03) familles de présidents qui tirent les ficelles du Mali dans tous les domaines. Ces trois (03) régimes et familles sont: Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré (ATT). Ensuite, s’ajoutent leurs partis politiques et militants: (UDPM, ADEMA-PASJ, PDES). Tous ceux qui se sont succédé au pouvoir sont les purs produits de ces trois (03) régimes et systèmes de gouvernance. D’où leur échec à relever le défi de la bonne gouvernance. Jugez-en vous-mêmes à travers les noms des opérateurs cités qui sont les acheteurs des immeubles bradés de l’État par le régime Ibrahim Boubacar Kéita (IBK).

Mamadou Diadié Bah (ancien ministère du Développement social), Mamadou Gamby (bâtiment abritant l’Agence pour l’aménagement de la gestion des zones industrielle de Bamako), Amadou Djigué (Direction nationale de la géologie et des mines), Oumar Niangadou dit Petit Barou (acquéreur de six (06) immeubles qui sont la Direction du ministère de la Santé, la Direction des affaires sociales, l’ancienne Direction des industries, l’ancien bâtiment de la Formation des magistrats, la Direction des Associations des historiens de Bamako), Oumar Doucouré (Bâtiment de la Mission d’appui aux réformes politiques), Oumar Djiguiba ( Direction régionale du commerce et de la concurrence), Daouda N’Daou (bâtiments abritant la Grande chancellerie de Bamako), Lah Mohamed Al Gagni (Direction de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale de Bamako), Mandiou Simpara (Direction nationale des impôts), Aboubacar Sako (Direction régionale des douanes), Boubou Niangadou (Division des cadastres et de la propriété foncière), Modibo Yaranangoré, Président directeur général (PDG), Yara Service (trois immeubles qui sont le Centre national artisanal et les deux (02) bâtiments de l’Institut de la statistique), Bréhima Bathily (l’ancien Direction régionale du génie rural), Abdramane sow (les deux bâtiments de la Maison des Avocats), Modibo Diarra (logements 1 et 2 de la Direction des douanes).

Après le grand tintamarre fait par les autorités de la transition autour des conditions scandaleuses dans lesquelles plusieurs bâtiments et immeubles de l’État ont été bradés à certains caciques du régime IBK et leurs prête-noms avec l’argent volé dans les caisses de l’État, on constate aujourd’hui un silence assourdissant de la part de ces mêmes autorités de transition qui avaient pourtant promis d’ouvrir une enquête. Une chape de plomb semble être jetée sur ce sulfureux dossier qui, manifestement, a été mis sous le boisseau. C’est cela le Mali Kura.



L'inter de Bamako