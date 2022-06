Convoqué hier au tribunal de la commune III du district de Bamako pour atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l’état du Mal: L’Ancien ministre français Jean Yves Le Drian « Boude » la justice malienne - abamako.com

Convoqué hier au tribunal de la commune III du district de Bamako pour atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'état du Mal: L'Ancien ministre français Jean Yves Le Drian « Boude » la justice malienne Publié le mardi 21 juin 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

Accusé d’ atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l’Etat du Mali, l’ancien Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la France, Jean Yves Le Drian était convoqué hier 20 juin 2022 par M. Mahamoudou Bello Dicko, le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du district de Bamako. Mais comme on pouvait s’y attendre, Jean Yves Le Drian ne s’est pas rendu à Bamako pour répondre à cette convocation qui résulte d’une plainte déposée par le (…)



Par MAMADOU SEKOU TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON