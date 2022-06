Situation socio-politique: la Cordination des Mouvements de l’Azawad déplore l’arrivée des forces russes au Mali - abamako.com

Situation socio-politique: la Cordination des Mouvements de l'Azawad déplore l'arrivée des forces russes au Mali
Publié le mardi 21 juin 2022

’’La présence des milices Wagner qui sont en train de se déployer au Mali n’est pas prévue dans l’accord d’Alger’’. Tels sont les propos des responsables de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) qui étaient face à la presse ce lundi 20 juin pour faire le bilan de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger 7 ans après sa signature.

Lors de cette conférence de presse, les responsables de la CMA ont déploré la lenteur de la mise en œuvre de cet accord qui, selon eux, relève d’un manque de volonté des autorités du pays.

Toutefois ils ont noté une certaine avancée, notamment sur les points des réformes politiques et institutionnelles, avec les autorités intérimaires et surtout la récente vote de la loi électorale. ’’Nous dénonçons la lenteur des enquêtes sur l’assassinat de Ould Sidatt ’’ a cependant indiqué le porte-parole du CMA, Ramadane qui a animé la conférence de presse.



