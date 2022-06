Bankass : 132 civils tués dans des attaques menées contre trois villages - abamako.com

132 civils sont morts dans des attaques terroristes contre les villages de villages de Diallassagou, Dianweli, Deguessagou, dans le cercle de Bankass, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Un deuil national de 72 heures a été décrété par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour rendre hommage aux victimes.



Dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, 132 civils ont été tués lors d’attaques menées contre trois villages dans le cercle de Bankass, dans la région de Mopti, selon le gouvernement malien. Dans un communiqué, les autorités maliennes précisent que les victimes ont été « froidement tuées par les combattants de la Katiba du Macina de Amadou Kouffa dont plusieurs, parmi les auteurs, ont été formellement identifiés. »



« En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement présente les condoléances les plus émues de la Nation aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre de paisibles populations et rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Le Gouvernement appelle à la communion des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens restent sa priorité absolue », poursuit le communiqué.



Le Président de la transition, le Colonel Assimi Goita a décrété, le lundi 20 juin 2022, un deuil national de 72 heures en hommage aux victimes. Lors de ses trois jours de deuil, « les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil national à partir du mardi 21 juin 2022 à zéro heure ».



M. K. Diakité