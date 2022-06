RGPH5 : C’est parti pour la phase de terrain - abamako.com

Publié le mardi 21 juin 2022 | La preuve

C’est le 5èmedu genre après ceux de 1976, 1987, 1998, et 2009. Le Mali a donc entamé sa première expérience dans le cadre du recensement numérique. Et cela a débuté depuis le mercredi 15 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire. En prélude de ce démarrage, le directeur général de l’Institut national des statistiques (Instat), Dr Arouna Sougané, a animé, le lundi 13 juin 2022, dans les locaux de ladite structure, une conférence de presse afin d’édifier l’opinion nationale et internationale sur les questions relatives à ce projet.



En effet, plus de 33 000 agents recenseurs ont été formés pour le 5èmeRecensement général de la population et de l’habitat (Rgph5). Ils sont composés de jeunes diplômés et qui ont commencé leur formation le mois de mai passé. Le projet est financé par la Banque mondiale, l’Etat malien et d’autres partenaires à hauteur de 25 milliards de FCFA. De 5 milliards de FCFA au départ, la contribution de l’Etat du Mali est passée à 10 milliards de FCFA.



Le Rgph est une exigence de la loi qui régit le recensement de la population et de l’habitat au Mali qui, selon le directeur général de l’Instat, est conforme aux dispositions de la commission statistique des Nations Unies. Celle-ci veut que les pays réalisent chaque dix (10) ans le Rgph. Dont l’objectif est de non seulement connaitre l’effectif de la population, sa structure et sa répartition géographique afin de pouvoir planifier le développement du pays. Mais aussi évaluer les progrès réalisés dans l’atteinte des programmes de développement non seulement au niveau national, mais aussi sous-régional et international, aux dires du directeur général.



Par ailleurs, une des particularités du Rgph5 est la numérisation qui permet d’améliorer la qualité et de réduire le délai du recensement, selon le directeur général de l’Instat. Pour cette édition, les données seront collectées à l’aide des tablettes contrairement aux 4 précédentes. Encore, les données sont collectées sur le terrain par des jeunes diplômés. Lors des éditions passées, elles étaient faites par les enseignants et certains individus qui avaient un certain niveau d’instruction dans les milieux respectifs. Ce qui permet notamment de réduire le taux de chômage pendant cette période, se réjouit le directeur général. Malgré l’insécurité dans plusieurs endroits du pays, Dr Arouna Sougané affirme que les 703 communes du Mali demeurent accessibles au recensement. Concernant les déplacés, dit-il, seuls ceux à l’interne seront concernés. Les premiers résultats sont attendus le 4ème trimestre de cette année, révèle-t-il.



Au sujet des protestations de certains agents pour non paiement de leurs frais de formation, des éclaircissements ont été donnés par le directeur général. Ce sujet fait couler beaucoup d’encre et de salives. Dans ses explications, il indique qu’il était convenu de faire le paiement par mobile money. Mais lors des paiements certaines irrégulières ont été constatées relatives à l’identité notamment des numéros de téléphone mentionnés par des agents sont révélés non conformes. Par exemple à Bamako, sur plus de 800 agents, plus de 300 avaient des problèmes d’identité, explique Dr Sougané. C’est dans ce sens que la direction générale de l’institut a fait recours au paiement par voie bancaire. « Nous allons faire payer tout le monde mais de façon correcte », déclare-t-il.



Pour terminer, Dr Sagouné lance un appel aux populations concernées d’accueillir les agents recenseurs et aussi de leur fournir des bonnes informations. « Leur fournir des bonnes informations, c’est de contribuer au développement futur du pays », conclut-il.



Adama TRAORE







Déclaration du ministre de l’Economie et des Finances M. Alousseni SANOU relative au lancement des travaux du dénombrement du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5)



– Chers compatriotes.



Le Gouvernement a lancé, depuis plusieurs mois, à travers le Ministère de l’Economie et des Finances, les activités du Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5).



Dans ce cadre, j’ai l’honneur de vous informer du démarrage des travaux de terrain pour le dénombrement général de la Population et de l’Habitat à compter de ce mercredi 15 juin 2022.



La réalisation de cette opération nécessite, au-delà de la mobilisation d’importantes ressources, une bonne planification des activités sur tout le territoire préalablement découpé en zones de dénombrement.



Aussi, 26 327 Agents recenseurs, 4 504 Chefs d’équipes et 866 Contrôleurs TIC seront engagés sur le terrain auprès des ménages. Ces équipes seront encadrées par les Cadres et Responsables de l’Institut National de la Statistique, des autres structures du Système Statistique National, des Directions Régionales et des Services Locaux de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.



Le Gouvernement les engage à se mobiliser pour la réussite de cette opération notamment par la collecte et l’acheminement de données reflétant fidèlement les réalités socio démographiques de notre pays.



– Chers compatriotes



Durant les trois prochaines semaines, les Agents recenseurs et les chefs d’équipe, chargés de collecter des informations sur les caractéristiques socioéconomiques, démographiques et culturelles de la population passeront dans vos familles respectives.



Je vous invite à les réserver un accueil chaleureux et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de la vie notamment l’état civil, l’éducation, la santé, l’emploi, la mobilité et les caractéristiques de l’habitat.



Conscient de l’importance de cette opération, le Gouvernement du Mali, a pris toutes les dispositions nécessaires pour relever le défi. Dans ce cadre, l’Etat a obtenu l’accompagnement de certains Partenaires Techniques et Financiers dont nous saluons, ici, l’engagement.



– Mesdames/Messieurs.



Pour la réussite de cette opération, nous voudrions compter sur :



+ L’engagement des chefs de quartiers dans nos villes et les chefs de villages et de fractions, en vue d’une meilleure orientation des Agents recenseurs déployés dans leurs localités ;



+ Le dévouement des autorités administratives et municipales (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfet, maires), pour la coordination des opérations dans leurs circonscriptions ;



+ L’accompagnement habituel des forces de défenses et de sécurité en vue de la protection et de la sécurisation de cette opération.



– Maliennes et Maliens, Ressortissantes et Ressortissants d’autres pays vivant sur le territoire malien.



Ce Recensement nous concerne tous. Facilitons la tâche aux Agents Recenseurs en leur réservant un accueil chaleureux et en répondant clairement aux questions.



Ces Agents Recenseurs mènent une mission de service public. Chacun de nous doit contribuer à sa réussite.







Aidez-nous à vous recenser pour le développement du Mali !



Je vous remercie!



Bamako le 14 juin 2022.