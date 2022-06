Mali : l’ONU ouvrira une enquête suite aux attaques dans les régions de Bandiagara et Gao - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : l’ONU ouvrira une enquête suite aux attaques dans les régions de Bandiagara et Gao Publié le mardi 21 juin 2022 | ONU

Tweet

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a condamné avec vigueur ces « actes odieux » qui constituent des atteintes graves au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire.



« En application de son mandat relatif aux droits de l’homme, la MINUSMA diligentera une enquête sur les circonstances précises de ces attaques », a indiqué la Mission onusienne, relevant qu’il s’agira « de soutenir les autorités maliennes compétentes dans leurs efforts visant à̀ identifier et à traduire en justice les auteurs de ces actes odieux ».



Plus de 130 civils ont été tués dans le centre du Mali lors d’attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, un des pires massacres connus par le pays et le dernier en date d’une série de tueries en cours à travers le Sahel. Le gouvernement a fait état lundi 20 juin de 132 morts qu’il a imputés à la Katiba Macina du prédicateur peul Amadou Kouffa, affiliée à Al-Qaïda.



Le colonel Assimi Goïta a décrété trois jours de deuil national

« La MINUSMA a appris avec consternation les attaques perpétrées par des groupes extrémistes contre plusieurs villages de la région de Bandiagara, dans le Centre du Mali, les 18 et 19 juin 2022 », a indiqué l’ONU, précisant que plus d’une centaine de civils ont été́ tués. Et plusieurs habitations ainsi que des magasins ont été incendiés. « Ces attaques ont aussi provoqué le déplacement forcé de plusieurs centaines de civils », a affirmé la mission onusienne.