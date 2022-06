Cour Suprême : le Président de la Transition a présidé la cérémonie d’installation et de prestation de serment des nouveaux membres - abamako.com

Publié le mardi 21 juin 2022

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a présidé l’audience solennelle de prestation et d’installation du Président, du Vice-Président, du Premier Avocat général, des Conseillers, des Avocats généraux ainsi que des Rapporteurs Publics de la Cour Suprême, ce mardi 21 juin 2022.



En présence du Premier ministre, du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, du Gouverneur et du Maire du District de Bamako, des membres du bureau de la Cour Suprême et du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ; le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature a procédé à l’installation de Fatoma Théra, Moussa Diarra et Mamadou Lamine Coulibaly, respectivement dans leurs fonctions de Président, Vice-Président et 1er Avocat général de la Cour Suprême du Mali, à travers une prestation de serment.



Les membres du bureau de la Cour Suprême, qui estiment qu’il s’agit d’un grand jour au sein de leur institution judiciaire, ont salué la présence du Chef de l’État à cette « audience sans procès ». Une présence qui, selon eux, est la preuve de l’intérêt que le Chef de l’Etat accorde à tout le corps judiciaire.



La cérémonie d’installation et de prestation a servi d’occasion pour rappeler à ceux qui ont prêté serment son caractère sacré ainsi que les dispositions légales l’instaurant. Ils ont donc été invités à ne dire que le droit.



Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats a rassuré le Président de la Transition que ces hommes, désormais installés dans leurs fonctions, accompliront leur devoir avec professionnalisme et détermination, dans le respect de la déontologie. Cette prestation de serment recommande d’eux la pédagogie, la déontologie et le droit, a-t-il précisé.



Pour sa part, le Chef de l’État, tout en félicitant les magistrats en question, a rappelé la nécessité pressante de justice au Mali. « La Cour suprême étant la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et des Comptes, je vous demande de ne pas démériter, de servir d’exemple à vos cadets », a exhorté le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il a invité ces derniers à être un espoir pour le Mali Koura.



Fsanogo