Adoption d’une nouvelle loi électorale : La Coordination des Mouvements de l’Azawad salue le CNT pour son sens élevé de l’écoute

Dans un communiqué publié le mardi 21 juin 2022, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) s’est réjoui de l’adoption par le Conseil National de Transition (CNT) de la nouvelle loi électorale devant régir les élections à venir dans notre pays. Nous vous proposons ici l’intégralité de ce communiqué.



Communiqué N°010/BE/CMA/2022



La CMA a suivi avec intérêt l'adoption de la loi électorale par le Conseil National de Transition (CNT), organe législatif de la transition.

Elle salue et félicite tous les membres de cet organe et particulièrement ceux de la commission loi pour leur sens élevé de l'écoute et de la prise en compte des préoccupations des forces vives de la nation. La CMA encourage le CNT à persévérer de façon libre et autonome dans le sens exclusif de la refondation du Mali en faisant prévaloir à chaque instant une gouvernance vertueuse prenant en compte la diversité ethno culturelle et géographique du pays.

La CMA pour sa part, soutient et soutiendra toutes les initiatives visant à instaurer la paix et la stabilité, conformément aux engagements contenus dans l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.



Kidal, le 21 juin 2022

Pour la CMA

Porte Parole

Mohamed Elmaouloud Ramadane