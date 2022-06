Quartier administratif: les bâtiments de l’ancienne Régie des Chemins de fer transformés en annexe de l’hôpital Gabriel Touré - abamako.com

Quartier administratif: les bâtiments de l'ancienne Régie des Chemins de fer transformés en annexe de l'hôpital Gabriel Touré
Publié le mardi 21 juin 2022 | L'Inter de Bamako

Amer constat de voir des logements administratifs transformés en annexe de l’hôpital Gabriel Touré. Des malades y sont hospitalisés. Leurs accompagnateurs font leur cuisine dans la cour. Il ne reste plus au directeur de l’hôpital Gabriel Touré d’écrire sur le fronton de ces bâtiments administratifs: «Annexe de HGT». À bon entendeur salut !



Quand Sabu-Nyuman (Assurance) devient Sabu-Djougou

Ousmane Bah est propriétaire d’un taxi de marque Mercedes qui a fait un accident et depuis ce jour-là, son taxi est immobilisé. Il saisit son assureur (Sabu-Nyuma) pour toute réparation. C’est ainsi qu’un accord a été trouvé entre les deux (02) parties pour le payement d’un montant de 650 000 FCFA. Cette somme devait être versée, depuis le 5 avril 2022, à Ousmane Bah. Mais hélas ! La compagnie d’assurance Sabu-Nyuman refuse de payer l’intéressé. Toutes les tentatives restent vaines jusqu’à la date d’aujourd’hui. Dès lors, Sabu-Nyuman devient Sabu-Djougou pour Ousmane Bah. Toutes les assurances n’aident pas leurs clients en difficulté. Quand on sait que l’éclosion des assurances fut une aubaine pour les chauffeurs.