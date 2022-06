Quand Choguel Maïga tacle Macky Sall - abamako.com

Quand Choguel Maïga tacle Macky Sall Publié le mercredi 22 juin 2022 | Zire infos

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

A travers une rencontre tenue avec les acteurs sociopolitiques du Mali, le Premier ministre malien, Choguel Maïga a profité pour parler de l’attitude paradoxale du président sénégalais, Macky Sall.







Depuis les sanctions de la CEDEAO et la fermeture de la frontière et l’embargo contre le Mali, les maliens n’arrivent toujours pas à comprendre l’attitude de son voisin sénégalais. Choguel Maïga s’étonne du comportement du président sénégalais, Macky Sall qui est récemment parti demander la levée de l’embargo sur le blé qui fait souffrir aujourd’hui les Occidentaux alors que lui est favorable à l’embargo sur son voisin direct.

« Il y a un président en Afrique ici, qui est allé demander au président russe, Poutine de lever l’embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tu est parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi tu as mis l’embargo et fermé tes frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire », a indiqué Choguel Maïga.