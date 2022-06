Adoption du projet de loi électorale par le CNT:Une flopée de réactions - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Adoption du projet de loi électorale par le CNT:Une flopée de réactions Publié le mercredi 22 juin 2022 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Vote au CNT du projet de loi électorale

Bamako, le 17 juin 2022 le conseil national de transition a adopté le projet de loi électorale Tweet

L’adoption vendredi du projet de loi électorale par le Conseil national de Transition (CNT) a suscité de nombreuses réactions chez certains acteurs politiques et de la société civile.



À commencer par le parti Yèlèma (le changement) qui a félicité les autorités de la Transition en particulier le CNT et toutes les bonnes volontés impliquées dans le processus ayant abouti à ce vote. Pour le parti, l’adoption de cette loi marque une étape importante dans le processus de retour à un ordre constitutionnel normal.

Tout en saluant la démarche inclusive, constructive et démocratique conduite par le CNT et ayant permis une amélioration de la qualité du texte initial, le parti de l’ancien Premier ministre Moussa Mara exhorte les autorités de la Transition à toujours privilégier une telle démarche face aux nombreux défis auxquels le pays fait face dans cette phase cruciale de son histoire. Enfin, le parti Yèlèma dit rester vigilant sur le reste du processus et invite les autorités à rester fidèles aux amendements dans la version finale du document. L’Adema-Pasj a, pour sa part, salué l’adoption par le CNT de cette nouvelle loi électorale.

Selon le parti de l’«Abeille», cette nouvelle loi qui trace véritablement la voie vers le retour à l’ordre constitutionnel, reflète les aspirations profondes des forces vives de la nation et certainement, celles de la communauté internationale. L’Adema-Pasj a adressé ses vives félicitations aux membres du CNT pour l’adoption de cette loi électorale qui est «un acte historique qui permet de rassurer les acteurs du processus électoral ainsi que tous les partenaires de notre pays engagés pour la réussite de la Transition».

Le parti de l’Abeille note que cet acte historique posé par l’organe législatif consacre un engagement fort des autorités à créer les conditions pour la réussite de la Transition et à mettre fin aux souffrances des populations victimes de sanctions économiques et financières de plus en plus insupportables. L’Adema-Pasj rappelle en outre que l’organisation d’élections démocratiques apaisées et inclusives pour le retour à l’ordre constitutionnel sera la victoire du peuple malien, de sa classe politique et de toutes les parties prenantes au processus électoral.



De son côté, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) soutient qu’à l’analyse, les propositions d’amendements sont de nature à remettre en cause la vision de réforme du système électoral notamment le statut et la nature juridique de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) «qui ne serait finalement ni un organe unique, ni indépendant, ni autonome et impartial». Le Mouvement se dit fondé à croire que « la dénaturation profonde du projet de loi par le CNT entre dans une vaste stratégie globale et multiforme de déstabilisation de la Transition en collaboration avec certaines forces hostiles au changement et à l’idée même du Malikoura». Lesquelles forces se sont d’ailleurs «précipitées pour saluer en chœur, l’adoption de la loi électorale profondément amendée par le CNT».

Face à cette situation, le M5-RFP demande de chercher à mieux comprendre les jeux et enjeux qui sous-tendent l’attitude de certains membres du CNT. Il demande aussi d’accélérer la reconstitution de l’organe législatif avec l’entrée de ses représentants et d’autres composantes des forces vives véritablement acquises au changement. Le Mouvement suggère au président de la Transition de ne pas promulguer la loi amendée et adoptée par le CNT en l’état. Mais de la renvoyer pour une seconde lecture afin de prendre en compte les véritables exigences du peuple malien issues des Assises nationales de la refondation pour poser les fondements solides du Malikoura.



Le Pôle politique du consensus (PPC) dit avoir pris connaissance de l’adoption de la loi électorale, dans un communiqué de presse. Tout en déplorant la forme, la manière et le contenu de ladite loi, le regroupement politique dirigé par Jeamille Bittar se réserve le droit de donner sa position officielle au cours d’une conférence de presse dans les prochains jours.



Contrairement au PPC, le Mouvement ANTE AN SEN BOALA a félicité les autorités de la Transition particulièrement le CNT pour sa démarche inclusive, constructive et démocratique ayant permis une amélioration de la qualité du texte initial.