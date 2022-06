2è tranche du programme de 12 566 logements sociaux : Les lignes vont bouger dans le processus d’acquisition - abamako.com

2è tranche du programme de 12 566 logements sociaux : Les lignes vont bouger dans le processus d'acquisition Publié le mercredi 22 juin 2022

© aBamako.com par A.S

Cérémonie de remise de logements sociaux

N`tabacoro, le 30 juillet 2015. Le premier ministre a procédé à la remise officielle des logements sociaux de la localité à leurs bénéficiaires. Tweet

C’est l’Office Malien de l’Habitat (OMH) qui annonce l’information à l’endroit des bénéficiaires concernés de ce programme. Par le truchement d’un communiqué datant du 21 juin 2022, l’OMH informe ces derniers des dispositions en cours pour diligenter l’occupation des logements attribués, conformément à la réglementation.



« À ce titre, elle demande aux bénéficiaires concernés de bien vouloir apporter, à ses services techniques, notamment le service juridique ou le Département Administration des Logements, sis respectivement à Darsalam (cour du Ministère des Transports et des Infrastructures) et à Yirimadio (Annexe OMH sur le site des 759 logements sociaux), les documents ci-après » précise le communiqué



Ces documents, il s’agit de la pièce d’identité en cours de validité, de l’attestation bancaire, justifiant la disponibilité de l’apport personnel et la caution (le cas échéant) et du Relevé d’Identité Bancaire (RIB).



La direction de l’OMH précise par ailleurs dans son communiqué que l’occupation du logement par le bénéficiaire est conditionnée à l’accomplissement de formalités administratives devant être sanctionnées par la signature du contrat et d’un PV de remise du logement dûment établis.



« Ainsi, toute personne occupant un logement ou entreprenant sa modification sans autorisation de l’OMH s’exposera aux sanctions prévues en la matière. » a conclu le message signé du DG Issa Seydou SISSOKO.



ANDROUICHA