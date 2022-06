EL-GHASSIM Wane : «Le peuple malien aspire désespérément à la paix» ! - abamako.com

News Politique Article Politique EL-GHASSIM Wane : «Le peuple malien aspire désespérément à la paix» ! Publié le mercredi 22 juin 2022 | Le Matin

Devant les membres du Conseil de sécurité réuni le 13 juin 2022 à New York (pour examiner le rapport trimestriel du Secrétaire général sur le Mali), M. El-Ghassim Wane a fait le point sur la situation politique et sécuritaire dans notre pays ainsi que sur l’état de la mise en œuvre du mandat de la Minusma. «La tâche est complexe, mais notre détermination est forte. Une chose est certaine, le peuple malien aspire désespérément à la paix et c’est la responsabilité des acteurs maliens d’être à la hauteur de cette aspiration», a reconnu le Chef de la Minusma devant le Conseil de sécurité de l’ONU…





«Nous connaissons une situation difficile à Ménaka», a-t-il dit en évoquant près de «30.000 personnes déplacées» dans cette région. Mais, l’espoir est de mise parce que la mission onusienne et le gouvernement ont «pu intégrer 1.765 ex-combattants dans l’armée reconstituée sur 3.000 personnes». A New York, El-Ghassim Wane a martelé plusieurs fois sa conviction que «le peuple malien aspire à la paix et c’est la responsabilité des acteurs maliens d’être à la hauteur de cette aspiration» ! Une aspiration légitime après près de 3 décennies perdues à essayer de colmater les brèches pour la paix et la stabilité du pays.



Source: LE MATIN