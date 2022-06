Communiqué du conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022 - abamako.com

Communiqué du conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022
Publié le mercredi 22 juin 2022

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet



Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 22 juin 2022, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ; – procédé à des nominations ; – et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de Stratégie nationale de la Réconciliation et de la Cohésion sociale et son plan d’actions 2022-2026.

Le Gouvernement a pris acte de la Stratégie nationale de la Réconciliation et de la Cohésion sociale lors de la session du Conseil des Ministres du 27 mai 2022.

Le document de stratégie vise notamment à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectorielle pour la mise en œuvre des actions du Gouvernement et de ses partenaires afin de renforcer et de promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion nationale.

Le projet de décret adopté ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d’actions.

2. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la Stratégie nationale d’Inclusion financière du Mali et son plan d’actions 2022-2026.

Le Gouvernement a pris acte, lors de la session du Conseil des Ministres du 27 mai 2022, de la Stratégie nationale d’Inclusion financière du Mali et son Plan d’actions.

Cette Stratégie vise, entre autres, à assurer l’accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés, à coûts abordables et utilisés de manière effective, efficace et efficiente.

L’adoption du présent projet de décret ouvre la voie à la mise en œuvre des actions retenues dans le plan d’actions.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TRITRE DE LA PRIMATURE– Contrôleur des Services Publics au Contrôle Général des Services Publics :

Madame Fatoumata SIMBARA, Administrateur civil, Membre du Corps Préfectoral.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

– Inspecteur Général Adjoint des Armées et services :

Médecin Colonel-major Fatogoma CISSE.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA REFONDATION DE L’ETAT, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

– Conseiller Technique :

Docteur Sory Ousmane KOITA, Professeur de l’Enseignement supérieur.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Ambidédi :Monsieur Bourama Nestor Faya SAMAKE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Diamou :Monsieur Makan BOUGOUDOGO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Diandioumbéra :Monsieur Salif TRAORE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Koussané :Monsieur Aly TAMBOURA, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sadiola :Monsieur Madou KONDA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Diakon :Monsieur Amadou BOÏTE, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Diallan :Monsieur Diakalia BENGALY, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Goundara :Monsieur Mohamed ELMOCTAR, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Koundian :Madame Moussokoro DIAKITE, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Oualia :Monsieur Youssouf KONATE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Oussoubidiagna :Monsieur Naman KONE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Bema :Madame Fatou TRAORE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Lakamané :Monsieur Moise DABOU, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dialafara :

Monsieur Mohamed Lamine CISSE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Dombia :

Monsieur Siaka COULIBALY, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Faléa :

Monsieur Seydou COULIBALY, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Faraba :

Monsieur Missaque COULIBALY, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kassama :

Monsieur Bourama DOUMBIA, Secrétaire d’Administration,

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kokofata :

Monsieur Amadou Abdoulaye TOURE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sagabary :

Monsieur Moulaye KONE, Secrétaire d’Administration classe exceptionnelle.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sébékoro :

Madame Rokia DAGNOKO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Séféto :

Monsieur Bakary DIAKITE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sirakoro :

Monsieur Abdoulaye BAMBA, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Toukoto :

Monsieur Dramane DEMBELE, Administrateur civil.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Gavinané :

Monsieur Amadou BAYOKO, Attaché d’Administration,

Sous-préfet de l’Arrondissement de Gogui :

Monsieur Chekou AG ALKALIFA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Korerakoré :

Monsieur Seydou B. TRAORE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sandaré :

Monsieur Abdoul Karim DIALLO, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Troungoumbé :

Monsieur Oumar TRAORE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kirané :

Monsieur Daouda SIDIBE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Tambacara :

Monsieur Oumar Almansour MAIGA, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Koula :

Monsieur Modibo DIAKITE, Attaché d’Administration, classe exceptionnelle.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sirakorola :

Madame Djénéba Tahirou CISSE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Tienfala :

Monsieur Abdoulaye DICKO, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Tougouni :

Monsieur Minamba KONATE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Boron :

Monsieur Médian KONE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Madina Sacko :

Madame Youma KONATE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfetdel’Arrondissement deSébété:

Monsieur Boubacar SANOGO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Touba :

Monsieur Issa ALASSANE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Toukoroba :

Monsieur Bakary KEITA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Banco :

Monsieur Almamy CISSE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Béléko :

Monsieur Cheickna Moulaye BABA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Fana :

Monsieur Dahirou TAPILY, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Massigui :

Monsieur Boureima TEMBELY, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Mena :

Monsieur Chaka SANGARE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Baguinéda :

Monsieur Abdourhamane MAHAMANE, Administrateur civil.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kalaban Coro :

Monsieur Sakouba Mady DEMBELE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kourouba :

Madame Aoua Modibo BERTHE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouélessébougou :

Monsieur Emile Emmanuel DIARRA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sanankoroba :

Monsieur Hamidou WAÏGALO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Siby :

Madame Elisabeth Tewa MOUSSA TEMBEDOUNO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Massantola :

Monsieur Abdramane DEMBELE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Didiéni :

Monsieur Youssouf DIARRA, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Ballé :

Adjudant Sory Ibrahima FADIGA.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Fallou :

Lieutenant Zan Mohamed KONATE.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Guiré :

Adjudant-chef Mamadou BAGAYOKO,

Sous-préfet de l’Arrondissement de Mourdiah :

Capitaine Daouda SOGOBA.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Blendio :

Monsieur Oumar TOUNKARA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Finkolo :

Monsieur Ousmane TOGORA, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kignan :

Monsieur Patrice DAKOUO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Lobougoula :

Madame Maïmouna KEITA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Niéna :

Madame Nathalie SINAYOKO, Administrateur civil.

Sous-préfet de l’Arrondissement de N’Kourala :

Madame Natogoma SAMAKE, Attaché administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Dogo :

Monsieur Balla TRAORE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Faragouaran :

Monsieur Yaya dit Ogopéma DOLO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Garalo :

Monsieur Salif KANE, Secrétaire d’Administration 3ème classe.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Koumantou :

Monsieur Tianégué DIARRA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. Sous-préfet de l’Arrondissement de Manankoro :

Monsieur Mohamed AG ALHASSANE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sanso :

Monsieur Tayourou COULIBALY, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Zantiébougou :

Monsieur Cheick Baba TOURE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Fourou :

Madame Germaine TOGO, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Loulouni :

Monsieur Henry DEMBELE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Misseni :

Monsieur Moussa TESSOUGUE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Fakola :

Madame Fatoumata Niankira BOLEZOGOLA, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kadiana :

Monsieur Mohamane A MAIGA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kebila :

Madame Moussokoura SANOGO, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Konséguéla :

Monsieur Baïguéné DJIGUIBA, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de M’Pessoba :

Monsieur Mahamadou SISSOKO, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Zangasso :

Monsieur Bocari KASSE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Filamana :

Monsieur Sitapha Salia SANOGO, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Doussoudiana :

Monsieur Salif TRAORE, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Yorobougoula :

Monsieur Cheick Ahmed T. DIALLO, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Guélénikoro :

Madame Sadio OUATTARA, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kalana :

Monsieur Aboubacar TRAORE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Siékorolé :

Monsieur Allaye DO’O, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Boura :

Capitaine Dramane TOUNKARA.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Koury :

Monsieur Amadou K COULIBALY, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Mahou :

Capitaine Salouhou Moussa CISSE.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Cinzana :

Madame Fatoumata DIARRA, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioro :

Monsieur Cheick Oumar COULIBALY, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Doura :

Capitaine Ambroise POUDIOUGOU.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Markala :

Madame Haoua Mamba DOUMBIA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Konobougou :

Madame Sayon DIARRA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sanando :

Monsieur Diakaridia SANOGO, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Tamani :

Monsieur Issa SAMAKE, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Falo :

Madame Chita Founé COULIBALY, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Touna :

Monsieur Samou DEMBELE, Secrétaire d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Kolongotomo :

Monsieur Issiaka KANTE, Administrateur des Arts et de la Culture.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Sarro :

Capitaine Adama COULIBALY.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Saye :

Monsieur Seydou DIALLO, Attaché d’Administration.

Sous-préfet de l’Arrondissement de Nampala :

Lieutenant Arouna DEMBELE,

Sous-préfet de l’Arrondissement de Pogo :

Adjudant-chef Mamadou KONE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Sokolo :Adjudant-chef Diakaria MAGASSOUBA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Diéli :Monsieur Oudou TRAORE, Secrétaire d’Administration, classe exceptionnelle. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Kassorola :Monsieur Mamoutou SANGARE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sourounouna :Monsieur Amadou KEITA, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sy :Monsieur Mahamadou TRAORE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Téné :Monsieur Madjou Alkalifa ASCOFARE, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Fangasso :Monsieur Gabriel Wazoun THERA, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Mandiakuy :Monsieur Bourama FOMBA, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Timissa :Monsieur Mahamadou HAMIDOU, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Dialloubé :Lieutenant Souleymane KONE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Fatoma :Madame Aminata Oumar MAIGA, Administrateur civil. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Konna :Adjudant-chef Abdramane ABOUBACRINE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Dourou :Capitaine Mory SIDIBE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Goundaka :Monsieur Fousseni KONE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Kanigogouna :Adjudant-chef Amadou MAIGA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kendié :Capitaine Mahamadou DIOP, Protection civile. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Ningari :Monsieur Oumar DIENTA, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement deOuo:Lieutenant Adama SANOGO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sangha :Capitaine Seydou TRAORE, – Sous-préfet de l’Arrondissement de Baye :Capitaine Dombo Ould Mohamed NAZIM. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Diallassagou :Adjudant-chef Mamadou CAMARA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Kani-bonzon :Adjudant Adama DIARRA, – Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouenkoro :Adjudant-chef Mamady DIABATE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sokoura :Adjudant-chef Ibrahima TRAORE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Konio :Capitaine Kôké DlARRA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Kouakourou :Monsieur Mamadou DIARRA, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sofara :Adjudant Brehima KOUROUMA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Taga :Adjudant-chef Mohamed HAMIDOU. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Boré :Lieutenant Hamidou TOURE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diankabou :

Lieutenant Moussa Ag MOHAMEDINE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Koporokendié-Nah :Capitaine Pierre Siméon DEMBELE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Ambiri :Capitaine Mohamed Ould MOHAMED LAMINE KOUNTA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Dogo :Sous-lieutenant Amadou KONARE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Gathi-Loumo :Adjudant-chef Major Jean Marie SAMAKE, – Sous-préfet de l’Arrondissement de Guidio-Sarré :Adjudant-chef Tiekoro SIDlBE. – Sous-préfet de l’Arrondissement deSah:Adjudant-chef Bréma DlARRA, – Sous-préfet de l’Arrondissement de Aglal :Sous-lieutenant Adama TRAORE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Sareyamou :Lieutenant Lassine Zoumana CAMARA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Douékiré :Monsieur Armand MONCOURT, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Farach :Adjudant Modibo DlARRA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Gargando :Lieutenant Issa DIALLO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Tilemsi :Adjudant Moussa DIARRA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Tonka :Lieutenant Mamby KEITA. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Inadiatafane :Lieutenant Salif DIARRA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Mandiakoye :Monsieur Enaderfé AG AHMEDOU, Administrateur civil.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Banikane :Monsieur Nouhoum KAMISSOKO, Attaché d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Dianké :Adjudant-chef Djibril Bakary SOUMANO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Koumaïra :Adjudant Bougaly Kho COULIBALY. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Léré :Capitaine Balmine SANOGO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de N’Gorkou :Capitaine Youssouf Ag Mohamed MAMA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Saraféré :Lieutenant Alioune Badra DIAGNE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Tin-Aouker :Adjudant-chef Amadou BARRY. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Soni Aliber :Adjudant-chef Brama BERTHE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Agharous :Adjudant-chef Amadou dit Kola TRAORE, Militaire. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Bamba :Lieutenant Modibo TRAORE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Téméra :Sous-lieutenant Aboubacar Sidicky COULIBALY. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Anefif :Adjudant-chef Major Bilal AG BAYES, – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Imbulal :Adjudant-chef Souleymane Moctar KAMATE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Timetrine (Tinkar) :Adjudant-chef Elmedi MAOULOUD. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Anagarous :Adjudant-chef Yaya TOURE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Gueljayate :Adjudant-chef Alassane SIDIBE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Alhank :Monsieur Ibrahima BORE, Secrétaire d’Administration. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Alougla :Adjudant-chef Major Sadou AYKAGA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Teghaza :Adjudant-chef Major Barthélemy DIARRA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Zouelya :Adjudant-chef Major Issa KONE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Bongouyaira :Adjudant-chef Ousmane YATTARA. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Algatara :Adjudant-chef Major Zana SANOGOH. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Alfacrouna:Adjudant-chef Oumar OULD MOHAMED, – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Almatala :Adjudant-chef Major Kolèba DlCKO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Lirako :Adjudant-chef Major Salif Makan DlAKITE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Djaba :Adjudant-chef Souleymane Ag HOUSSEINI. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Oum-Laadam :Adjudant-chef Major Moussa TOGO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Touwal :Adjudant-chef Abdrahamane KANE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Ziriba :Adjudant-chef Lassine KEITA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Nibkt-Elk :Adjudant-chef Ousmane Moussa MAIGA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement d’Achamour :Adjudant-chef Aguissa Ag KANAMNAM. – Sous-préfet de l’Arrondissement de M’back-Sama :Lieutenant Oumar HAÏDARA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Wade Lahjare :Adjudant-chef Djibril KONE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Agouni :Adjudant-chef Boubacar Lamine TRAORE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Eregkhal :Adjudant-chef Christophe DAKOUO. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Limgassim :Adjudant Sidi Mohamed DIARRA. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Tictlifit :Monsieur Daha KEITA, Administrateur civil, Membre du Corps préfectoral. – Sous-préfetdel’Arrondissement d’Infourkaraï-tane:Lieutenant Fassiriman KONE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Azawak (In Chinanane) :Adjudant-chef Abdoulaye TRAORE. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Hamawane (Fanfi) :Adjudant-chef Salim Mamadou TRAORE. – Sous-préfet de l’Arrondissement d’Alata (Sahen) :Lieutenant Oumar AG ABDOU. – Sous-préfet de l’Arrondissement de Tin-Djeret :Adjudant-chef Issa SlDlBE.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE, CHARGE DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION NATIONALE

– Chef de Cabinet :

Monsieur Mahamadou DIOUARA, spécialiste en Management.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Chargé de mission :Monsieur Alfousseiny SIDIBE, Journaliste/Communicateur. – Attaché de Défense auprès de la Mission Permanente du Mali à New-York :Colonel Ibrahim Siratigui DIARRA.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – Secrétaire Général :

Monsieur Amadou OUANE, Professeur de l’Enseignement supérieur.

Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako :

Monsieur Bouréma KANSAYE, Professeur de l’Enseignement supérieur.

AU TITRE DU MINISTERE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

Chef de Cabinet :

Monsieur Lassana TOURE, Juriste.

– Chargé de mission :Monsieur Mahamadou KAMISSOKO, Historien/ Géologue. – Inspecteur à l’Inspection de l’Energie et de l’Eau :Monsieur Ahmed AG MOHAMED, Ingénieur de l’Industrie et des Mines ; Madame DICKO Maïmouna DEMBELE, Administrateur civil.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

– Chargé de mission :

Monsieur Daouda KAMATE, Journaliste.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA PROMOTION, DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

– Secrétaire général :Monsieur Sayon DOUMBIA, Administrateur de l’Action Sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL – Conseiller technique :Monsieur Mouhamed B. DIARRA, Inspecteur des Services Economiques.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS1. Sur le rapport du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation :

Le Conseil des Ministres a approuvé la nomination de 189 sous-préfets.Cette mesure fait suite à la nomination de plus de 200 représentants de l’Etat constitués notamment, de Directeurs de Cabinet, de Conseillers à la sécurité et à la protection civile, de Conseillers aux Affaires administratives et juridiques, de Conseillers aux Affaires économiques et financières, de Préfets, de Premiers Adjoints aux Préfets, de Deuxièmes Adjoints aux préfets.

Elle s’inscrit dans le cadre du retour de l’Administration et des services sociaux de base, ainsi que de l’amélioration des conditions de vie des populations dans les zones affectées.

Parmi les représentants nommés figurent un nombre important de personnel issu des Forces de Défense et de sécurité dans le but d’assurer une présence effective de l’Etat dans un environnement complexe.

Le Gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre le redéploiement de l’Administration sur toute l’étendue du territoire national.

Le Conseil des Ministres a pris note des axes et de la méthodologie d’élaboration du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi que de celui des élections.Cette méthodologie, basée sur la recherche de l’inclusivité et du consensus, est conforme à la vision de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

A cet effet, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en collaboration avec le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions et le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, rencontrera les partis politiques et les organisations de la société civile pour échanger sur le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi celui des élections.

2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 22 juin 2022Le Secrétaire général du Gouvernement,

Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national