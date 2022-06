Chronogramme des réformes et des élections : Les ministres en charge de ces dossiers vont rencontrer les partis politiques et la société civile - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Chronogramme des réformes et des élections : Les ministres en charge de ces dossiers vont rencontrer les partis politiques et la société civile Publié le mercredi 22 juin 2022 | aBamako.com

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet

L’information est issue du conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022. L’objectif de cette rencontre à venir est la recherche de consensus pour une meilleure inclusivité possible autour du chronogramme des reformes politiques et institutionnelles et de celui des élections.



Si pour l’heure, aucune date n’a été fixée pour ces assises, le moins que l’on en sache est que le Conseil des Ministres a lui, déjà pris note des axes et de la méthodologie d’élaboration de ces deux chronogrammes.



« Cette méthodologie, basée sur la recherche de l’inclusivité et du consensus, est conforme à la vision de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat. » lit-on dans le communiqué ayant sanctionné la rencontre hebdomadaire de l’exécutif malien. Il reste donc à recueillir l’adhésion des autres forces vives de la nation à ces agendas. « A cet effet, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en collaboration avec le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions et le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, rencontrera les partis politiques et les organisations de la société civile pour échanger sur le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi celui des élections. » dira le communiqué.



ANDROUICHA