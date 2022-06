Tottenham : “Un rêve d’enfant” pour Bissouma - abamako.com

Tottenham : "Un rêve d'enfant" pour Bissouma Publié le mercredi 22 juin 2022

Passé par l’AS Réal de Bamako, Yves Bissouma, formé à l’Académie Jean Marc Guillou de Bamako, évoluera la saison prochaine avec Tottenham. Le milieu de terrain des Aigles du Mali s’est engagé avec le club de la capitale anglaise de première division pour 4 ans en provenance de Brighton.



Après sa bonne saison avec Brighton et un excellent début dans les éliminatoires de la Can 2023 avec les Aigles, Yves Bissouma vient d’être récompensé de ses efforts. L’international milieu des Aigles quitte le club du milieu du tableau de la Premier League pour celui qui a fini 4e du championnat anglais et qui disputera la Ligue européenne des Champions la saison prochaine.



C’était dans les airs depuis quelques jours. L’information est désormais officielle avec la confirmation par Tottenham de l’accord entre les deux parties. A travers ses différents canaux de communications, le club de la capitale d’Angleterre a indiqué avoir trouvé un accord de 4 ans avec l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako.



Avec Tottenham, Yves Bissouma est désormais lié jusqu’en 2026 et disputera la prochaine Ligue européenne des Champions. Une belle récompense de sa bonne saison ainsi que de son excellent début des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 durant lequel il a été un acteur majeur de la double victoire du Mali sur le Congo (4-0) et le Soudan du Sud (3-1). Pour le joueur de 25 ans, c’est un rêve d’enfant qui se réalise avec cette signature de contrat grâce à laquelle il disputera la Ligue des Champions. « Je voudrais remercier Brighton & Hove Albion FC pour les quatre incroyables années passées là-bas. C’était un rêve d’enfant de jouer en Premier League et je n’aurais pas voulu que ce rêve se réalise dans un autre club. Je tiens à remercier la direction, le staff et mes coéquipiers pour cette magnifique étape de ma carrière. Et surtout, je tiens à remercier les supporters pour leur incroyable soutien. Je ne vous oublierai pas et vous resterez dans mon cœur à jamais. Mille mercis. En rejoignant Tottenham qui jouera la Ligue des Champions, c’est également un rêve d’enfant qui devient une réalité car j’en ai rêvé tout petit. Je suis heureux d’être ici », a-t-il laissé entendre.







Alassane Cissouma