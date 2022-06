Coopération Mali-Mauritanie : Se donner la main pour renforcer la sécurité - abamako.com

Politique
Coopération Mali-Mauritanie : Se donner la main pour renforcer la sécurité
Publié le jeudi 23 juin 2022 | Mali Horizon

L’Ambassadeur du Mali en République Islamique de Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed DIBASSY, a été reçu en audience par le Directeur Général de Sûreté Nationale, le Général de Division Mesgharou Ould SIDI, le lundi 20 juin dernier.



Cette audience s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie au Patron de la sécurité nationale mauritanienne. Les deux personnalités ont ensuite salué la bonne relation de coopération entre nos deux pays frères et voisins qu’il faut promouvoir et renforcer davantage dans le cadre bilatéral.



En outre, ils ont évoqué la levée des mesures relatives aux autorisations d’entrée sur le territoire mauritanien, depuis la survenance de la maladie Covid 19, qui affectaient nos compatriotes au même titre que les autres communautés.



L’ Ambassadeur DIBASSY a remercié son hôte au nom des Autorités de la Transition pour son engagement personnel en vue de maintenir les bonnes relations multiséculaires entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères liés par l’histoire, la géographie, la culture et les liens cultuels. L’audience s’est déroulée dans une atmosphère conviviale, empreinte de cordialité et a pris fin à douze heures.

Source : Ambassade du Mali/ AMN