Circulation à Bamako en période hivernale : Les usagers de la route inquiets

En ce début d’hivernage au Mali, une véritable crainte s’installe en les usagers de la route à Bamako. L’état défectueux des routes provoque des accidents et d’autres problèmes liés à la dégradation de l’environnement.



Pendant l’hivernage, les routes sont dégradées, des eaux stagnent sur la voie, impossible de joindre les deux bouts. Pour certains, l’état des routes est dû à leur âge.



Sur plusieurs axes de Bamako, c’est un véritable parcours de combattants pendant la saison hivernale. Dès que la pluie tombe, bienvenue les soucis et les craintes pour les usagers. Dans certains quartiers, les gens sont obligés de rester à la maison par manque d’axes facile pour joindre la route et aller à leurs occupations.



« Pendant l’hivernage, pour aller au travail, c’est un problème. L’état de certaines routes, mais aussi le non écoulement d’eau provoquent des accidents », fait croire Moussa Traoré, un usage de la route Faladie- Banakambougou



« Sur certaines voies pendant la période hivernale, la circulation révèle du parcours du combattant. Un vrai calvaire pour nous, les motocyclistes », dira Mariam Sanogo



Quant à Hawa Touré, « cette dégradation des routes pendant l’hivernage est due au manque de système d’écoulement d’eaux car tout les caniveaux sont bouchés, donc les eaux sont obligées d’emprunter la voie amenagée».



Cette année, l’hivernage n’a pas vite commencé, mais déjà les usagers craignent le pire.



Hawa Traoré