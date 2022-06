Don de sang : Le Colonel Sadio Camara parraine la journée mondiale du donneur de Sang à Nara - abamako.com

Don de sang : Le Colonel Sadio Camara parraine la journée mondiale du donneur de Sang à Nara
Publié le jeudi 23 juin 2022

«Rejoignez l’effort des FAMa en donnant du sang pour sauver des vies» ! Tel est le thème retenu cette année par le gouvernement malien pour célébrer la Journée mondiale du donneur de sang organisée le 14 juin de chaque année. Cet événement vise à mettre en lumière «le rôle que joue le don de sang bénévole permettant de sauver des vies et renforcer la solidarité à l’échelle de la communauté». Par le thème choisi, le gouvernement malien a voulu «magnifier la solidarité agissante du peuple malien envers son armée».



La journée a été célébrée le mardi 14 juin 2022 à Nara par les ministres Sadio Camara (Défense et Anciens Combattants/MDAC) et Diéminatou Sangaré (Santé et Développement social). «Le choix de ce thème par les autorités sanitaires est parfaitement approprié au contexte actuel du Mali et prouve que toutes les couches de la Nation ont un rôle à jouer dans le combat que nous menons aujourd’hui», a rappelé Colonel Sadio Camara, parrain de la journée. Et d’ajouter, «tous ceux qui donnent leur sang, pour aider à sauver des maliens, doivent être conscients qu’ils participent directement à la consolidation de l’unité nationale et à la stabilisation de notre cher pays».



Quant au ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, elle a rendu un vibrant hommage à nos forces armées de défense et de sécurité (FDS) pour leur appui et leur accompagnement. Elle a rappelé que, en plus des missions régaliennes de défense de l’intégrité territoriale, les FDS ont œuvré dans le cadre de la solidarité à travers le don de sang. D’où sa reconnaissante à l’endroit des Forces armées maliennes (FAMa) qui ont payé de leur vie leur engagement pour la patrie.



Passant de la parole aux actes, les deux ministres ont donné leur sang. Le gouverneur de Nara et d’autres personnalités présentes leur ont emboîté le pas. Comme l’a bien souligné le parrain Sadio Camara, l’exemple de tous ceux qui donnent leur sang pour aider à sauver des vies doit inspirer tous les Maliens afin que cette pratique généreuse et patriotique se répande partout !