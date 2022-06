Ordres Professionnels : Le CNOPM exige son rattachement à la Primature - abamako.com

Ordres Professionnels : Le CNOPM exige son rattachement à la Primature Publié le jeudi 23 juin 2022 | Le Matin

Le Conseil national des Ordres professionnels du Mali (CNOPM) a organisé sa journée couplée à une assemblée générale le samedi 18 juin 2022 au Radisson Collection. Acteur central de l’organisation de l’Etat, le CNOPM demande son rattachement à la Primature



Pour mieux jouer son rôle d’acteur central de l’organisation de l’Etat, le Conseil national des Ordres professionnels du Mali (CNOPM) exige son rattachement à la Primature. Un souhait formulé lors de sa journée couplée à son assemblée générale qui s’est tenue samedi dernier (18 juin 2022) en présence de responsables des 14 ordres composant le conseil. C’était sous la présidence du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga.



Le CNOPM est un acteur central de l’organisation de l’État. Il contribue à la création de la richesse et apporte une expertise dans pratiquement tous les domaines socioprofessionnels de la nation. Un rôle favorisé aussi par le maillage territorial dont il bénéficie.



D’où le souhait de cette organisation d’être rattachée à une autorité publique, principalement à la Primature. En plus de jouer pleinement son rôle de contributeur dans plusieurs secteurs, ce rattachement souhaité permettra au CNOPM de garantir son renforcement et sa stabilité. Son président, Abdourhamane Sall, a d’ailleurs reconnu que le conseil se trouve fragilisé à chaque changement de gouvernement. D’où la nécessité d’un rattachement à une autorité publique.



«Le CNOPM est un acteur central et fondamental de l’organisation de l’Etat et son grand maillage territorial est un avantage pour l’Etat», a reconnu le ministre de la Refondation, chargé des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga.



Il faut rappeler que les travaux de l’assemblée générale du CNOPM ont tourné autour du thème général intitulé : «Missions et attributions des ordres professionnels composant le CNOPM» ! Les «instruments légaux mis à la disposition de l’Administration fiscale malienne pour lutter contre l’informel», «Jeunesse : conséquence de l’utilisation du Tramadol et du chicha» et, enfin, les «conditions légales de réalisation d’un ouvrage» ont été les trois principaux sous-thèmes abordés.



Créé en 2012, le Conseil national des Ordres professionnels du Mali est une organisation composée de 14 membres et enregistre en ce moment une demande d’adhésion. Les ordres membres du conseil relèvent de quatre secteurs que sont la justice, la santé, le bâtiment et travaux publics, et la finance.



Oumar Alpha