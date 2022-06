Le médiateur Goodluck Jonathan dans nos murs aujourd’hui : cette fois sera-t-elle la bonne pour que les sanctions soient levées le 3 juillet prochain ? - abamako.com

News Politique Article Politique Le médiateur Goodluck Jonathan dans nos murs aujourd’hui : cette fois sera-t-elle la bonne pour que les sanctions soient levées le 3 juillet prochain ? Publié le jeudi 23 juin 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Le Médiateur de la CEDEAO à la rencontre des membres du gouvernement

Bamako, le 24 février 2022. Encore en mission au Mali, le Médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l`ancien président du Nigéria, Goodluck Jonathan, a rencontré à Koulouba le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que d`autres membres du gouvernement. Tweet



Pour la énième fois, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne M Goodluck Jonathan est attendu dans notre pays pour une visite de 48 heures. Il mettra à profit cette visite pour poursuivre et finaliser les discussions avec les autorités de la transition sur le chronogramme. déjà lors du conseil des ministres d'hier mercredi 22 juin 2022 , il a été décidé que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministre de la refondation de l'Etat chargé des relations avec les institutions et le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles rencontrera les parties politiques et les organisations de la société civile pour échanger sur le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi que celui des élections