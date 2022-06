Classement mondial FIFA de ce 23 juin 2022: le Mali conserve son 8è rang en Afrique et gagne 6 places sur l’échelle mondiale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Classement mondial FIFA de ce 23 juin 2022: le Mali conserve son 8è rang en Afrique et gagne 6 places sur l’échelle mondiale Publié le jeudi 23 juin 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Eliminatoires CAN 2023/ Mali 4-0 Congo

Bamako, le 04 juin 2022. En match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte-d`Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont étrillé les Diables rouges du Congo 4 buts à 0 au stade du 26 mars. Tweet

Dans le classement mondial que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce jeudi 23 juin 2022, les Aigles du Mali maintiennent leur 8è rang en Afrique dans un tableau toujours dominé de main de maître par les Lions de la Teranga. Le capitaine Hamary Traoré et les siens sont ainsi derrière l'Algérie 7è et devant la Côte d'Ivoire 9è. En revanche, sur l’échelle mondiale, le Mali gagne 6 places. Il devient 46è contre son rang de 52è dans le classement précédent.





Il faut signaler que ce dernier classement en date de la FIFA, intervient à l’issue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, des matchs amicaux en Afrique et des quatre premières journées de la Ligue des Nations en Europe. Ainsi plusieurs changements sont à signaler dans le Top 10 mondial avec en point d’orgue l’Argentine qui fait chuter la France du podium.

Changement sur la 3e marche du podium également au niveau africain. Derrière le Sénégal, qui égale le meilleur classement de son histoire (18e au niveau mondial comme en février), et le Maroc, on retrouve en effet désormais la Tunisie, auteur d’un gros mois de juin avec notamment son sacre à la Kirin Cup. Les Aigles de Carthage doublent le Nigeria et l’Egypte, dépassée également par le Cameroun.





Le top 10 mondial



1.Brésil

2. Belgique

3. Argentine

4. France

5. Angleterre

6. Espagne

7. Italie

8. Pays-Bas

9. Portugal

10. Danemark



Le top 20 africain



1. Sénégal (18e au niveau mondial)

2. Maroc (22e)

3. Tunisie (30e)

4. Nigeria (31e)

5. Cameroun (38e)

6. Egypte (40e)

7. Algérie (41e)

8. Mali (46e)

9. Côte d’Ivoire (52e)

10. Burkina Faso (55e)

11. Ghana (60e)

12. Afrique du Sud (68e)

13. Cap-Vert (72e)

14. RD Congo (73e)

15. Gabon (79e)

16. Guinée (83e)

17. Zambie (88e)

18. Ouganda (90e)

19. Bénin (91e)

20. Guinée Equatoriale (98e)