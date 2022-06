Office du Niger : Des terres aménagées, réhabilitées et des équipements agricoles pour les producteurs - abamako.com

Publié le jeudi 23 juin 2022

Visite de travail du Ministre de l`Agriculture dans la zone Office du Niger.

Ségou, le 09 juillet 2019. En tournée dans la 4è région de notre pays, le Ministre de l`Agriculture Mourlaye Ahmed Boubacar a visité quelques sites stratégiques de la zone Office du Niger notamment le barrage de Markala et les adducteurs d`eau des périmètres aménagés de Kolongo et Dioro. Tweet

Le week-end du vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 est désormais inscrit en lettres d’or dans les annales de l’histoire de l’Office du Niger. En effet, les cadres de l’Office du Niger sous les auspices du Président Directeur Général de l’Office du Niger, Abdel Karim Konaté, sont venus au secours des producteurs agricoles frappés ces derniers temps par une double crise sécuritaire et économique. Cela à travers la réhabilitation de 700 ha dans la zone de production de Kolongo, l’aménagement de 2500 ha dans la zone de production de M’Béwani et enfin l’octroi d’importants lots d’équipements agricoles aux producteurs méritants. Histoire de créer une saine émulation entre les exploitants agricoles afin d’assurer une sécurité alimentaire.



Le ministre du Développement rural, Modibo Kéita accompagné du ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali et une forte délégation, a procédé, le vendredi 17 juin dernier à la mise en eau des 2.500 ha dans le casier de Tiongoni, situé dans la zone de production de M’Bewani à l’Office du Niger. Exécutés par le groupement EGK-ECGF-EAD, les travaux financés à plus de 11 milliards de FCFA par l’Union européenne dans le cadre du 11ème FED visent l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, l’augmentation de la production nationale et la création de plusieurs emplois.



Selon le ministre du Développement rural, «cette mise en eau permettra de donner du travail à 490 exploitants agricoles qui pourront produire cette année». Aussi, ces nouvelles terres aménagées augmenteront la production nationale à hauteur de 15.000 tonnes de riz paddy. Modibo Kéita a remercié le ministère de la Défense et des Anciens combattants pour la mise en place d’un dispositif militaire pour la sécurisation des travaux ainsi que l’UE pour son appui financier dans le cadre de ce projet.



Le deuxième jour du périple du ministre du Développement Rural l’a conduit dans la zone de production de Kolongo, le samedi 18 juin 2022. Là-bas, il a procédé à l’inauguration des travaux de réhabilitation de 700 ha sur le partiteur K1 du casier de Kokry.



Les 700 ha et infrastructures d’irrigation et de drainage du partiteur K1 permettront d’accroître la production rizicole.



De 2 tonnes de riz paddy à l’hectare à 6 tonnes/ha»



Les travaux ont coûté 1.624.748.077 FCFA et plus de 99 millions pour la mission de contrôle assurée par l’entreprise CIRA-SAS. Pour le Directeur de l’Aménagement et de la Gestion du foncier à l’Office du Niger, Tidiani Traoré,« ces travaux sont à l’actif de l’Office du Niger qui a assuré le financement sur le Budget spécial d’investissement (BSI), au profit des populations des villages de Kossouka et Riziam ». «Le rendement moyen qui était de 2 tonnes de riz paddy à l’hectare, passera à 6 tonnes/ha», a-t-il affirmé.



La cérémonie d’inauguration des travaux de réhabilitation du partiteur K1 (700 ha) du casier de Kokry a été aussi une occasion de remise de prix aux meilleurs producteurs et organisations paysannes de l’Office du Niger au titre de la campagne agricole 2021-2022.



En initiant cette compétition, l’Office du Niger entend favoriser l’atteinte des objectifs de production rizicole des plans de campagnes à travers la création d’une saine émulation entre les producteurs et les organisations paysannes. Les lauréats de ce concours ont été retenus selon plusieurs critères. Il s’agit, entre autres, selon le Directeur de l’Appui au Monde Rural, Bamoye Kéita : « de l’utilisation de la fumure organique, la pratique de la riziculture comme activité principale, le paiement régulier de la redevance-eau au 31 mars ».



Dans la catégorie «Meilleurs producteurs individuels », El Hadji Dramane Ouédraogo de la zone Kolongo s’est adjugé la première place, avec un rendement de 8,93 tonnes à l’hectare. Son prix est composé d’un motoculteur équipé et d’un semoir à 4 rangs. Bakary Katilé de la zone de Ké-Macina, classé 2è, a reçu une faucheuse semi-motorisée. Quant au troisième lauréat, Gaoussou Diarra de Kolongo, il a reçu une faucheuse semi-motorisée.



Dans la catégorie «Meilleures productrices individuelles », l’exploitante Tata Coulibaly du village Kokry-Colon s’est classée première avec un rendement de 8,18 tonnes à l’hectare. Comme pris d’encouragement, elle a obtenu un moulin, un séchoir avec accessoires. Pour ce qui concerne la catégorie «Meilleures organisations paysannes», la coopérative Danaya est repartie avec une batteuse. Les lauréats ont reçu chacun des attestations. La valeur totale des équipements agricoles offerts s’élève à 13.550.000 FCFA.



Le ministre du Développement rural a félicité les lauréats et exhorté les exploitants agricoles à utiliser de la fumure organique à défaut d’avoir des engrais importés afin de préserver la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays.



Ainsi, le week-end du vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 fut un temps de grande mobilisation dans l’effervescence pour les producteurs agricoles de l’Office du Niger qui ont manifesté leurs satisfécits face aux travaux d’aménagement, de réhabilitation et aux dons d’équipements agricoles. Des Chefs de villages, Imams, femmes et jeunes ont vivement apprécié le geste des autorités à leurs égards. Et ont promis de ne ménager aucun effort pour la sauvegarde des infrastructures et équipements hydroagricoles.



Enfin, le ministre du Développement rural, Modibo Kéita, a profité de sa mission en zone Office du Niger pour visiter le chantier des archives au niveau de la Direction Générale de l’entreprise.



Source : Cellule Communication et Relations Publiques/ON