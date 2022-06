Amélioration de l’apprentissage de la lecture-écriture : Le projet Usaid Mali Sira prime les enseignants performants ! - abamako.com

Amélioration de l'apprentissage de la lecture-écriture : Le projet Usaid Mali Sira prime les enseignants performants ! Publié le jeudi 23 juin 2022 | Le challenger

Le projet Usaid-Mali Sira a primé les enseignants performants dans le cadre de l’amélioration de l’apprentissage de la lecture-écriture. La remise des prix a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 à l’hôtel Maeva Palace au cours d’une cérémonie placée sous la présidence du ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane.



Pour leurs performances pédagogiques dans l’enseignement de la lecture-écriture à travers la langue bamanankan, l’Usaid-Mali Sira vient de récompenser 25 de ses meilleurs enseignants sur les 101 identifiés lors des supervisions. Chaque lauréat a ainsi reçu une attestation, un sac contenant une tablette, un dictionnaire français-bamanankan, un polo et un pagne aux couleurs du projet. En outre, les 3 premiers Conseillers pédagogiques sur les 255 certifiés par le projet ont reçu des attestations d’aptitude pour leurs capacités à former et appuyer les enseignants dans la mise en œuvre de l’approche équilibrée en lecture-écriture.



C’est grâce à ces 25 enseignants exemplaires dans le travail, a déclaré Mme Suzanne Reier, Directrice du projet Usaid-Mali Sira, que plusieurs élèves ont obtenu des résultats remarquables dans le cadre de l’apprentissage de la lecture-écriture dans les classes d’initiation du fondamental (1ère et 2ème années), au cours de ces 6 dernières années.



Le mérite des 76 autres enseignants et 252 Conseillers pédagogiques sera reconnu au niveau de leurs académies respectives. «Ces enseignants formés et suivis par les conseillers pédagogiques déjà formés et évalués par l’équipe USAID Mali SIRA ont joué un rôle capital. Ils ont démontré du courage dans l’application des nouvelles techniques apprises. Les changements ne sont pas faciles. L’approche qu’on utilise étant différente de celle que la plupart d’entre eux ont apprise, je veux sincèrement les remercier pour les efforts consentis», a-t-elle souligné.



La représentante de l’Usaid, Mme Maïga Binta Bocoum, a appelé les enseignants formés à partager les connaissances acquises avec leurs collègues afin de réduire la baisse du niveau des élèves.



Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l’Education nationale, a déclaré que ces résultats sont le fruit de l’abnégation et de l’engagement de tous les acteurs du projet Usaid Mali Sira. Le gouvernement du Mali, par sa voix, tient à les remercier pour le service rendu à l’amélioration du système éducatif malien à travers la formation des braves enseignants, conseillers et élèves dans l’apprentissage de la lecture-écriture.



Lancé en 2016, le projet Usaid Mali Sira est intervenu au niveau de 10 académies, 55 Centres d’animation pédagogique, 20 IFM et près de 3950 écoles publiques et communautaires des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et le District de Bamako. Il a assuré la formation appuyée régulièrement plus de 7500 enseignante, 320 conseillers pédagogiques et 3940 directeurs d’écoles. Près de 3950 CGS ont également été formés sur l’évaluation de la performance de l’école et l’élaboration de plan d’amélioration et environ 7900 Volontaires Communautaires à l’animation d’activités extra-scolaires de lecture. A cela s’ajoute la distribution de plus de 18.000 kits de lecture-écriture pour les 1ère et 2ème années.



Cette cérémonie de reconnaissance des enseignants performants par le projet Usaid Mali Sira est la 2ème du genre après la reconnaissance de 100 enseignants performants en 2018.



Boubacar Idriss Diarra