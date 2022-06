Mali : scandale autour du fils d’« IBK » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : scandale autour du fils d’« IBK » Publié le jeudi 23 juin 2022 | Le monde.fr

© aBamako.com par mouhamar

Première session de la nouvelle législature

Bamako, le 22 janvier 2014 à l`hémicycle. Les nouveaux députés issus des dernières législatives étaient en session extraordinaire pour l`élection du président de l`assemblée nationale et la composition des groupes parlementaires.Photo: Honorable Karim KEITA. Tweet

Karim Keïta, le fils du président malien renversé en 2020, vit désormais en Côte d’Ivoire. La justice de son pays le soupçonne d’avoir joué un rôle dans la disparition, en 2016, d’un journaliste. « Le Monde » dévoile des éléments inédits sur ce dossier qui pourrait être lié à une affaire financière dans le secteur de l’armement. Karim Keïta, lui, conteste les accusations portées à son encontre.



Le jet-setteur a disparu des carrés « VIP » des boîtes de nuit… Sous les cocotiers bordant la lagune Ebrié, en Côte d’Ivoire, pays où il a fui au lendemain du coup d’Etat d’août 2020 qui, au Mali voisin, a destitué son père, les dîners en petit comité, à l’abri des regards indiscrets, ont remplacé les fastueuses soirées d’autrefois.



Karim Keïta, le fils de l’ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, alias « IBK » (décédé en janvier 2022), a dû changer son quotidien, ces derniers mois. Finie, l’opulence ostentatoire des années de toute-puissance, qui lui valurent le surnom d’« enfant terrible de la République ». « Fais-toi oublier Karim », l’a supplié son entourage, à l’été 2021, quand la justice de son pays a émis un mandat d’arrêt à son encontre.



L’affaire qui lui vaut ces poursuites commence comme un polar, le 29 janvier 2016, avec la disparition d’un journaliste de l’hebdomadaire Le Sphinx, Birama Touré. Dans les mois suivants, la capitale, Bamako, bruisse de rumeurs, la presse locale s’empare de l’histoire : Birama Touré, 50 ans, aurait été enlevé et assassiné par des agents de la direction générale de la sécurité d’Etat (DGSE) malienne. Les soupçons convergent vers un commanditaire supposé : Karim Keïta, connu pour la mainmise qu’il exerce alors sur un pan des services secrets.



La piste du chantage

Même si le corps de leur confrère n’a jamais été retrouvé, les journalistes chargés de l’affaire y voient l’ombre d’une histoire de chantage : informé d’une liaison que le fils du président aurait entretenue avec la femme d’un de ses influents amis, Birama Touré aurait tenté de le faire chanter. « Laisse-moi m’en occuper, sinon il continuera à te réclamer de l’argent », aurait suggéré à Karim Keïta un de ses proches, agent à la DGSE. Autrement dit, le journaliste gênant aurait été éliminé pour protéger l’« enfant terrible de la République ».



« C’est ce qu’on nous a raconté pour nous dérouter du vrai dossier, objecte aujourd’hui Aziz, un lanceur d’alerte malien, dont Le Monde a changé le prénom pour des raisons de sécurité. En réalité, Birama Touré était sur un coup qui n’avait rien à voir avec une quelconque liaison. S’il avait sorti ses informations, la chute du régime aurait été précipitée. »



De fait, derrière le probable assassinat pourrait se cacher un scandale majeur de l’ère IBK (2013-2020)… Pendant dix mois, Le Monde a enquêté sur cette affaire que l’Etat malien tente d’étouffer depuis six ans. Il ressort de ces investigations qu’entre 2013 et 2020, des dizaines de milliards de francs CFA destinés, en théorie, à financer l’équipement d’une armée en débandade face aux groupes terroristes ont été détournés.







Toutes les personnes interrogées placent un homme au cœur de ce

dossier : Karim Keïta. Au fil des années de pouvoir de son père, il aurait tissé sa toile, installant des hommes de confiance aux postes décisifs pour activer une mécanique financière dont

les rouages sont restés bien huilés jusqu’au moment où Le Sphinx est venu

enrayer la machine.



Tout commence en mars 2014 quand ce journal d’investigation, fondé douze ans

plus tôt, dévoile une affaire qui sème la panique à Koulouba, le palais d’IBK : un

détournement de fonds aurait eu lieu dans le cadre de l’acquisition d’un avion

présidentiel et d’équipements militaires. En octobre, le Bureau du

vérificateur général (BVG), l’institution chargée d’enquêter sur les soupçons de

malversations, confirme ces révélations, évaluant le montant des irrégularités à

28,5 milliards de FCFA (43,5 millions d’euros). Le rapport du BVG fait grand bruit à Bamako, du moins dans la presse. A l’Assemblée, le silence de la commission défense étonne. Il intrigue

d’autant plus que cette instance garante du contrôle des politiques de défense a,

depuis février, un nouveau président : Karim Keïta.



Comment le fils d’IBK, député depuis un an à peine et sans aucune compétence sécuritaire particulière, s’est-il hissé à de telles fonctions ? L’élection du

trentenaire, jusqu’ici connu de ses compatriotes pour ses activités

économiques – une entreprise de

location de voitures et une autre de

conseil aux investisseurs, fondées à son

retour au Mali en 2006 après des études

de commerce au Canada –, a de quoi

surprendre. Une certitude : sa prise de

fonctions marque le début de l’opacité.

A partir de là, plusieurs achats

d’armement opérés par l’exécutif n’ont

été « ni examinés ni approuvés par la

commission », et les comptes rendus de

cette dernière « ne font l’objet d’aucune

publication », précise l’ONG

Transparency International dans un

rapport sur la gestion financière des

politiques de défense et de sécurité au

Mali publié en octobre 2019. Sans

pointer d’illégalité, l’ONG alerte encore

sur « l’absence de transparence et de

contrôle indépendant concernant les

dépenses du secteur de la défense » qui

rend, selon elle, ce financement

« extrêmement vulnérable à la

corruption ». Le rapport souligne en

outre le « risque de conflit d’intérêts » lié

à la présidence de Karim Keïta.

« Rien ne pouvait se faire

sans lui »

Né à Paris, ce dernier s’est forgé une

réputation de gestionnaire de l’ombre

auprès des diplomates et des décideurs

français installés ou de passage à

Bamako. Tous comprennent vite qu’il

est incontournable pour décrocher des

contrats de défense. « Rien ne pouvait

se faire sans lui », glisse une source

diplomatique européenne. Le contexte

politico-sécuritaire malien est alors

favorable aux intérêts français.

Politiquement, Paris est proche du

régime d’IBK dont il a soutenu l’élection

en août 2013, tandis que, sur le plan

militaire, le président François Hollande

a vite répondu à l’appel à l’aide lancé

par Bamako en janvier, en déclenchant

l’opération antiterroriste « Serval » –

transformée en « Barkhane » en 2014.

Au Mali, ces années-là, les armes

françaises se vendent mieux que

jamais. Entre 2013 et 2020, Bamako en

commande à Paris pour plus de

19,3 millions d’euros, contre à peine

3 millions d’euros entre 2005 et 2012.

Entre 2014 et 2015, le Mali achète

notamment aux entreprises françaises

Renault Trucks Défense, Magforce

international et Soframa pour plus de

60 millions d’euros de matériel

militaire.

Mais, à en croire le rapport du BVG déjà

cité, le régime a, par l’entremise d’une

société locale, surfacturé à l’Etat malien

les équipements préalablement

commandés auprès des trois

entreprises, à hauteur de plus de

42 millions d’euros. La France était-elle

au courant de ces soupçons de

surfacturation ? Paris omet en tout cas

de déclarer au secrétariat du traité sur le

commerce des armes (TCA)

l’exportation de quatorze blindés

Renault, la plus grosse

surfacturation constatée ces deux

années-là, selon un rapport d’Amnesty

international sur les ventes d’armes

françaises publié en 2020.

A l’Assemblée nationale malienne, une

loi d’orientation et de programmation

militaire (LOPM) est adoptée en

février 2015 pour budgétiser ces

dépenses colossales et en forte hausse.

Pour la période 2015-2019, 1,9 milliard

d’euros sont votés afin d’équiper les

forces armées maliennes (FAMa). Les

journalistes du Sphinx s’étonnent :

jamais un tel budget n’a été adopté dans

le secteur de la défense. Depuis qu’il a

révélé l’afaire de l’avion présidentiel et

des équipements militaires, l’hebdo a

continué à dévoiler des scandales et

perçoit cette loi comme une manne

financière pour le clan au pouvoir. Il

faut enquêter.

Fin 2015, Le Sphinx publie quelques

lignes sur un détournement de fonds

présumé, opéré sur l’achat de véhicules

blindés à un groupe sud-africain. Un

banquier réputé proche des Keïta aurait

joué les intermédiaires dans cette

afaire. La même année, Le Sphinx

s’intéresse à un autre achat suspect : en

juin, une compagnie brésilienne a

annoncé la commande par le Mali de

six avions de combat Super Tucano

pour 79,3 millions d’euros.

En juillet 2018, Karim Keïta, chemise

kaki et lunettes fumées, réceptionne

quatre de ces appareils brésiliens sur le

tarmac de l’aéroport de Bamako. La

presse ne tarde pas à révéler que deux

avions manquent donc à l’appel.

L’argent de ces deux Super Tucano,

commandés mais jamais livrés, d’un

montant d’environ 26,3 millions

d’euros, s’est envolé. Le président de la

commission défense garde le silence.

Menace sur « Le Sphinx »

Confronté aux révélations du Sphinx, le

régime s’afole. Chaque vendredi, on

cache le nouveau numéro de

l’hebdomadaire à IBK, histoire de ne pas

attiser sa colère ou son anxiété. Mais « il

s’arrangeait toujours pour le récupérer

discrètement », précise un de ses exconseillers. Furieux, « le vieux », comme

le surnomment afectueusement ses

compatriotes, y découvre de temps à

autre de troublantes manœuvres

financières.

En interne, le pouvoir d’IBK, chef de

l’Etat oisif, est usurpé par une partie de

son entourage. Il arrive même que sa

signature soit falsifiée. Le débonnaire

« Kankélétigui » (« l’homme ayant une

seule parole » en bambara), si fier

d’avoir placé l’année 2014 sous le signe

de la lutte contre la corruption, assiste à

la mainmise de plus en plus importante

de son fils Karim. L’approuve-t-il ? Il

n’en dira pas un mot en public.

Consigne est en tout cas donnée

aux services de renseignement de

calmer les ardeurs du Sphinx. « Des

agents nous ont alertés. Ils nous

disaient : “Arrêtez de publier vos

enquêtes défense. Epargnez le vieux et

Karim Keïta” », soutient un excollaborateur du journal.

Le Sphinx se sent menacé et se montre

un temps moins véhément. Mais en

parallèle, Birama Touré, un rédacteur

peu chevronné qui, depuis douze ans,

couvre les petits faits de société et les

conférences de presse, fouille en solo.

« Enquêter sur les détournements de

fonds militaires était la ligne rouge à ne

pas franchir », analyse a posteriori Aziz,

le lanceur d’alerte. Celui-ci afrme avoir

rencontré à trois reprises le journaliste

dans les six mois ayant précédé

sa disparition : « Il me disait qu’il menait

des enquêtes sur la LOPM. Il était

persuadé qu’il y avait de nombreuses

magouilles derrière et voulait mon aide

pour récolter des preuves. » Mais le

temps lui fera défaut. ll disparaîtra le

29 janvier 2016.





Il est environ 19 h 30 quand Birama

Touré quitte le domicile familial à

Bagadadji, quartier historique du centre

de Bamako, où il était parti prier

comme chaque soir. Sur sa petite moto,

il se dirige vers Sébénikoro, la

périphérie ouest de la capitale, connue

pour abriter les demeures d’IBK et de

son fils. Le journaliste y réside, lui aussi,

avec sa sœur, Fatoumata.

« Dès lors, il n’a plus donné signe de vie »,

dira son frère Moussa, le 24 février 2016,

dans sa déposition, versée au dossier

d’enquête préliminaire. Inquiète, la

famille alerte les gendarmes et porte

plainte contre X pour enlèvement.

Selon elle, c’est la toute première fois

que le journaliste disparaît de la sorte.

La gendarmerie, elle, conclut à une

« disparition volontaire ». Le 25 avril, elle

clôt l’enquête en ces termes : « aucun

signe ou indice ne permet d’établir que

Birama Touré ait été enlevé, séquestré ou

assassiné ».

Prison secrète

Pourtant, un témoin afrme avoir

croisé à plusieurs reprises le journaliste,

début 2016, dans une des prisons

secrètes tenues par la sécurité d’Etat

dans la capitale. Nous retrouvons cet

homme, que nous appellerons

Mamadou, dans un café de Bamako. Luimême est passé par les geôles de la

DGSE, il porte encore les stigmates de

cette épreuve : des lacérations sur une

articulation et des cicatrices sur les

membres. La voix chevrotante, il

raconte avoir vu Birama Touré « à

l’agonie » dans une cellule. « J’ai mal !

J’ai mal ! J’ai tellement mal ! », aurait-il

hurlé, « menotté et cagoulé », lors de

cette première « rencontre ». Quelques

jours plus tard, l’ancien détenu soutient

l’avoir revu dans une autre cellule.

« Vais-je encore vivre ? », aurait-il alors

gémi. « Il ne pouvait plus marcher,

murmure Mamadou. Il était couché,

recroquevillé et menotté. Son corps était

gonflé. Il avait du sang partout et il ne

faisait que crier. »

Selon nos informations, une douzaine

de témoins, entendus dans le cadre de

l’enquête judiciaire relancée en

avril 2021, auraient confirmé au juge la

présence de Birama Touré au sein de ces

prisons. Un ancien détenu aurait même

indiqué y avoir porté son cadavre dans

ses bras. Le matin suivant le décès

présumé, deux hommes auraient été

aperçus par plusieurs prisonniers dans

les couloirs de la DGSE : Karim Keïta et

le patron des services, le général

Moussa Diawara. En juillet 2021, ce

dernier a rejoint le fils de l’ex-président

sur la liste des suspects et s’est fait

arrêter pour « complicité d’enlèvement,

de séquestration et de tortures ».

Depuis juin 2019, la justice française

s’était aussi saisie de l’afaire après le

dépôt d’une plainte contre X pour

« tortures et meurtre » par un cousin du

journaliste résidant en France. « Ils ont

fait à Birama Touré ce qu’ils ont tenté de

me faire quatre ans plus tard », afrme

Aziz, le lanceur d’alerte, qui s’estime

chanceux d’être encore en vie. De fait,

l’histoire du journaliste aurait pu être la

sienne. En 2020, Aziz est enlevé en

pleine rue et conduit dans les locaux de

la DGSE. « Fils de pute, tu emmerdes le

régime ! Tu vas mourir. Ici, il n’y a pas de

justice ! », lui aurait lancé l’un des

agents, tout en tirant plusieurs balles

autour de lui. « Ils m’ont torturé pour

essayer de me faire taire. Voyez le

résultat », dénonce-t-il, en montrant ses

cicatrices. Deux semaines avant son

arrestation, il avait déclaré

publiquement son intention de « lancer

des enquêtes sur les détournements issus

de la LOPM ». A sa sortie de prison, un

de ses geôliers aurait selon lui orienté

les soupçons vers Karim Keïta.

Birama Touré, décrit par plusieurs de

ses confrères maliens comme un

« rédacteur lambda avec peu

d’ambition », avait-il pour objectif, lui

aussi, de révéler des malversations ?

Plusieurs de ses proches en doutent. Ils

penchent davantage pour la thèse du

chantage que le journaliste, en difculté

financière à la veille de son mariage,

aurait voulu exercer à travers ce dossier

ultrasensible. « Quoi qu’il en soit, le

pouvoir savait que Le Sphinx et Birama

Touré détenaient des informations

compromettantes sur cette LOPM, qu’ils

fouinaient et que ce n’était qu’un début,

récapitule une source judiciaire

malienne. Le régime a eu peur et a voulu

les faire taire. »

En vain. A partir de février 2016, Le

Sphinx ajoute une enquête à celles en

cours : la rédaction cherche à élucider la

disparition de ce collègue qui, selon le

fondateur du journal, Adama Dramé,

avait posé sa démission trois semaines

avant sa disparition. Le journal mobilise

ses sources et creuse. Un peu trop au

goût du régime. Celui-ci, qui fait déjà

face à des suspicions de détournements

de fonds, doit éteindre cet autre feu.

Dès lors, les menaces contre Le Sphinx

se font très pressantes. Aujourd’hui

encore, elles hantent un excollaborateur du journal que nous

nommerons Mohamed. Il nous donne

rendez-vous dans un restaurant

fréquenté de la capitale, le

7 octobre 2021. Méfiant, il scrute les

allées et venues des clients en racontant

avoir été victime de pressions sur sa

famille de la part du pouvoir, en 2016.

« Il y a aussi eu des pressions policières

sur le journal, dit-il. Nous recevions des

visites pas rassurantes dans nos locaux.

Au point que nous avons été obligés de

déménager, d’installer des caméras de

surveillance, puis de finalement tout

fermer. »

« Trop gênants »

Depuis, Le Sphinx n’a pas lâché la plume

mais a délocalisé son siège à Paris, où

son rédacteur en chef et fondateur,

Adama Dramé, s’est réfugié en

juillet 2018. A l’époque, celui-ci se sent

menacé. Un camion à benne a tenté,

selon lui, de le percuter à la sortie d’un

NICOLAS REMENE / LE PICTORIUM

Mali : scandale

autour du fils



ENQUÊTE | Karim Keïta, le fils du

président malien renversé

en 2020, vit désormais en Côte

d’Ivoire. La justice de son pays le

soupçonne d’avoir joué un rôle

dans la disparition, en 2016, d’un

journaliste. « Le Monde » dévoile

des éléments inédits sur ce

dossier qui pourrait être lié à une

affaire financière dans le secteur

de l’armement. Karim Keïta, lui,

conteste les accusations portées

à son encontre.

rendez-vous en lien avec la disparition

de Birama Touré. Le rédacteur en chef

s’envole aussitôt pour la France. Le site

Internet de son média est plusieurs fois

piraté et ses archives disparaissent. En

parallèle, on essaie aussi de le soudoyer

pour le faire taire.

Pendant ce temps, dans la cour

familiale des Touré, frères, parents et

cousins perdent patience. Au lendemain

de la disparition de Birama, plusieurs

membres du gouvernement ont défilé

chez le chef de cette puissante famille –

l’une des trois à avoir fondé Bamako à la

fin du XVIe siècle – en promettant, la

main sur le cœur, de tout faire pour

accélérer l’enquête. Mais les mois ont

passé et face à l’absence d’avancées,

certains membres de la lignée Touré ont

protesté dans les médias.

« On a commencé à devenir trop

gênants », témoigne un cousin. Luimême est rongé par le mystère de la

disparition de Birama, ce « frère » avec

lequel il a grandi. « Premier ministre,

ministre de la sécurité, chef des

renseignements d’IBK : tous sont venus

pour essayer de nous faire taire. On nous

a proposé de l’argent, des postes au sein

de la police. Tout était bon pour étoufer

l’afaire. » Au cœur du régime, le dossier

Birama Touré avait même fini par

devenir, selon lui, « un gros moyen de

pression sur IBK, utilisé afin de gravir les

échelons ou de conserver un poste. C’est

comme ça que beaucoup de politiques se

sont retrouvés mouillés dans cette

afaire. » Tant et si bien que même si le

régime IBK est tombé lors du putsch

d’août 2020, « encore aujourd’hui,

personne n’a intérêt à ce que le fond de

l’afaire Touré soit résolu », estime un

magistrat.



Depuis, les pressions n’ont pas cessé. En

août 2021, un 4 x 4 non immatriculé

aux vitres teintées tente de percuter le

véhicule d’un témoin clé à la sortie de

son audition chez le juge. Un autre

témoin afrme s’être vu proposer deux

villas et de l’argent en échange d’une

déposition « plus accommodante. »

30 milliards de francs CFA

retracés

Pour la première fois depuis l’ouverture

de l’enquête au niveau du tribunal de la

commune IV de Bamako en 2017, le

dossier avançait enfin, ces derniers

mois. Mais en février, le

dessaisissement de cette juridiction a

surpris, certaines sources y voyant une

tentative de plus, exercée par le camp

des accusés, pour nuire à la

manifestation de la vérité. « Ce sont des

sottises. Le juge a été dessaisi en raison

de sa proximité avec le parquet »,

rétorque Me Marcel Ceccaldi, l’avocat

français de Karim Keïta, rencontré dans

son cabinet parisien. Sollicité, le fils de

l’ex-président a préféré laisser son

conseil répondre au Monde. Ce dernier

conteste en bloc les accusations portées

contre son client.



Cela étant, selon nos informations, juste

avant d’être dessaisi, le tribunal de la

commune IV avait élucidé les

circonstances de l’assassinat et

commençait à se pencher sur le mobile,

et donc, sur le volet le plus sensible : les

circuits financiers. Près de 30 milliards

de FCFA (45,8 millions d’euros),

détournés des fonds alloués à la LOPM

2015-2019, auraient ainsi été retracés

par la justice. Une « évaporation »

élaborée, semble-t-il, par le biais de

« sociétés écrans montées par des

proches de Karim Keïta », à en croire une

source proche du dossier. Sur un

document comptable auquel Le Monde

a eu accès, plusieurs sociétés maliennes

sont par exemple suspectées d’avoir

abrité des détournements de fonds

militaires pour un montant avoisinant

1,8 million d’euros, en 2017.





Si l’ombre du fils d’IBK plane sur toutes

ces pratiques, son nom n’apparaît nulle

part, décrypte un ancien opposant.

Comme d’autres sources interrogées, ce

dernier détaille le même système : des

nominations de proches de Karim Keïta

à la tête de ministères clés (défense,

économie, transports) et au sein des

instances stratégiques telles que la

direction des finances et du matériel.

Un réseau chargé à la fin d’attribuer des

marchés défense à des opérateurs

économiques « amis ».

Le Monde a pu consulter des documents

confidentiels du ministère de la

défense, des rapports de la direction

générale des marchés publics (DGMP) et

des audits réalisés par l’Autorité de

régulation des marchés publics et des

délégations de service public (ARMDS).

Recensant les contrats passés par ce

ministère entre 2016 et 2019, ils

démontrent que l’écrasante majorité

des contrats d’équipements des FAMa et

de fourniture du ministère ont été

attribués à des hommes d’afaires

décrits par diverses sources comme liés

à Karim Keïta.

Son avocat conteste les

faits

Certains marchés se sont aussi avérés

« indûment majorés » et ont été

« attribués à tort », comme le souligne

un audit de l’Autorité de régulation des

marchés publics et des délégations de

service public (ARMDS). D’après cet

organisme malien, cette pratique de

surfacturation, consistant pour

l’opérateur économique à gonfler les

prix sur les équipements militaires

facturés à l’Etat, était répandue. Entre

2016 et 2018, 33 % des 91 marchés

défense audités ont ainsi été considérés

par l’ARMDS comme « irréguliers » ou

« non conformes ».

Me Ceccaldi conteste la responsabilité

de Karim Keïta dans ces pratiques.

« Aucun élément ne permet de dire qu’il

est intervenu dans l’obtention de ces

marchés », insiste-t-il, tout en

reconnaissant que certains de leurs

détenteurs étaient des « relations » de

son client. L’avocat français se dit

également convaincu que le système

d’évaporation financière décrit par

Le Monde « n’existait pas ».

Lors des huit ans de règne d’IBK, les

scandales autour des fonds militaires se

sont pourtant accumulés. L’un des plus

retentissants fut celui de l’achat,

en 2017, de deux hélicoptères Puma

d’occasion, en France. Quelques mois

plus tard, les appareils se retrouvent

cloués au sol, pour des « questions de

maintenance », selon les mots d’IBK.

Mais en septembre 2019, le chef de file

de l’opposition Soumaïla Cissé (décédé

en décembre 2020) demande

l’ouverture d’une commission

d’enquête. D’après lui, les hélicoptères

« ont été achetés dans des conditions très

discutables avec de la corruption, de la

mauvaise gouvernance ». « Nous avons

peut-être été floués ou nous avons mal

évalué la marchandise », admet alors à

demi-mot Karim Keïta.

Arrive le printemps 2020. A Bamako, la

colère de la rue grandit. Qu’importe,

« l’enfant terrible » afche un train de

vie toujours plus fastueux. Rolex en or

au poignet, voyages en jet privé… Aux

yeux de ses compatriotes, il incarne les

maux du régime.



En juillet 2020, la difusion d’une vidéo

le montrant en vacances à bord d’un

yacht, en train de faire la fête entouré de

femmes dénudées, est pour le peuple

l’indécence de trop. Car dans le même

temps, au nord et au centre, la guerre

fait rage (plus de 2 770 personnes tuées

en 2020 selon l’ONG Armed Conflict

Location & Event Data Project). Sous le

feu des critiques, le président de la

Commission défense est contraint à la

démission.



Mais, dans la capitale, les

manifestations s’enchaînent, le peuple

réclame le départ de tout le régime. Les

casernes s’agitent. « Le mot même de

détournement ne sufsait pas à qualifier

tout l’argent qu’ils ont volé sur notre dos,

pendant que nous mourions au combat.

Alors certains sous-ofciers ont décidé

d’agir », explique un ofcier malien. A

l’en croire, une liste de plusieurs

dizaines de personnes – généraux,

opérateurs économiques et politiques –

suspectées d’être impliquées dans les

détournements de fonds « défense »

avait été dressée. Sur le domicile de

chacun, une croix discrète aurait été

inscrite pour leur signifier la fin de

l’impunité.

Le 18 août 2020, IBK et son premier

ministre sont arrêtés par des colonels.

Ceux-ci s’emparent du pouvoir. Karim

Keïta, lui, file au plus vite. La légende

raconte qu’il fuit vers la capitale de la

Côte-d’Ivoire, Abidjan, déguisé en

femme, avec des mallettes bourrées

d’argent. Sa demeure est envahie par les

manifestants, décidés à tout piller, du

canapé aux climatiseurs, des portes aux

fenêtres. Des quatre bâtiments luxueux

séparés par deux piscines, il ne reste

aujourd’hui que les murs. « Et encore, ils

en ont pris certains morceaux », confie

un voisin. Dans le salon, une partie du

plafond a laissé place à un trou béant.

« Les manifestants l’ont défoncé à coups

de masse. Ils pensaient que Karim y

cachait l’argent volé, alors ils ont tenté

de le récupérer. »

A Paris, son avocat maintient qu’il

« n’est mêlé en rien » à ces scandales

militaro-financiers, pas plus qu’à la

disparition de Birama Touré. Me

Ceccaldi rappelle la présomption

d’innocence dont bénéficie son client et

conteste le lien opéré par nos sources

entre ces deux afaires. « Ce n’est pas

possible ! », s’exclame-t-il avant de

qualifier cette hypothèse de « scénario

abracadabrantesque. » A 3 000

kilomètres de là, la famille du

journaliste reste quant à elle hantée par

l’énigme de sa disparition et garde tant

bien que mal l’espoir de la voir un jour

résolue.

Morgane Le Cam



Le monde.fr